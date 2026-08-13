I club di Serie A lavorano sodo in questa fase di calciomercato per rinforzare la propria rosa in vista della ripresa del campionato. L’Inter ha trovato l’accordo con il Tottenham per l’ingaggio di Djed Spence, mentre la Juve è in chiusura per John Lucumì dal Bologna. La Lazio ha invece contattato l’entourage di Mauro Icardi per provare a piazzare un colpo a sorpresa.

Serie A: le trattative in corso

L'Inter ha raggiunto l'accordo con la Lazio per la cessione di Davide Frattesi, dunque i nerazzurri si sono gettati a capofitto sulla trattativa legata a Djed Spence: alla Pinetina è stato raggiunto l'accordo con il Tottenham per un’offerta da 30 milioni di euro più 4 di bonus e un contratto fino al 2031 con un salario di 3 milioni di euro.

Ora si attende la chiusura per Curtis Jones: il centrocampista del Liverpool ha aspettato i nerazzurri, in modo che potessero prima sbloccare il capitolo cessioni per poi concentrarsi sugli arrivi.

La Lazio a gran sorpresa ha contattato l’entourage di Mauro Icardi per provare a portarlo a Formello. Attualmente l’attaccante argentino è svincolato e attende una chiamata da un club che giochi la Champions League, ma sta riflettendo sulla proposta del biancocelesti. L’unico grande ostacolo risulta essere l’ingaggio del calciatore: in Turchia ha ricevuto circa 7,5 milioni di euro netti, mentre Claudio Lotito sarebbe disposto ad arrivare a 3 milioni più 2 di bonus all’anno.

La Roma ha intenzione di chiudere la trattativa con il Porto per l'arrivo di Rodrigo Mora.

Il club portoghese è solito cambiare le carte in tavola anche quando due club hanno raggiunto un accordo. Destiny Udogie invece era ritenuto incedibile dal Tottenham, ma nell'ultimo periodo pare che non rientri più nei piani del club: il difensore prima dell'apertura del mercato era valutato circa 45 milioni, mentre ora il suo cartellino si è abbassato a 30 milioni di euro circa. Luis Henrique è stato proposto alla Roma, ma il valore del cartellino fissato a 30 milioni non sembra interessare ai Friedkin.

La Juventus è in dirittura d’arrivo per John Lucumì: tra i bianconeri e il Bologna è stata finalmente trovata l’intesa sul cartellino per il difensore.

Sebastiano Esposito è in stand-by: l'attaccante del Cagliari è finito al centro di una diatriba tra il club e il suo agente, visto che ha rifiutato il rinnovo di contratto.

In principio su di lui c'erano l'Atalanta e il Como, ma ad oggi il futuro del 24enne sembra essere molto incerto.

I movimenti fuori dall'Italia

Fuori dall'Italia, i club fanno spese folli per prendersi i migliori giocatori. Geronimo Rulli ha firmato il contratto con il Manchester City e sarà il vice di Gigio Donnarumma.

Il trasferimento di Rodri al Barça dal Manchester City è alla fase finale. Si parla di un accordo intorno ai 60-70 milioni di euro ed un contratto fino al 2030 da 15 milioni di euro a stagione.

Pep Chavarria approda al Chelsea dal Rayo Vallecano: il calciatore ha firmato un contratto fino al 2032 ed è stato acquistato per 25 milioni di euro più 5 di bonus.

Ferran Torres invece ha raggiunto un accordo per approdare al PSG dal Barça.