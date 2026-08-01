Al 1° agosto 2026, la Juventus non ha ancora trovato il sostituto di Michele Di Gregorio e Mattia Perin tra i pali durante la sessione di calciomercato estiva. In un'intervista Luciano Spalletti ha rivelato di essere affascinato da Zion Suzuki, mentre ha espresso delle perplessità su Guglielmo Vicario: nello specifico, il tecnico si è domandato perché il Tottenham sia pronto a lasciar partire a cuor leggero un portiere ritenuto importante.

Juve: ancora dubbi su chi sarà il titolare tra i pali

Il 31 luglio, la Juve ha vinto l'amichevole contro il Nizza per 2-0.

Nel post partita, Luciano Spalletti è tornato a parlare delle giocatori in entrata e in uscita ed in particolare si è soffermato sul discorso legato al portiere: "Zion Suzuki mi piace molto, ai Mondiali col suo Giappone ha dimostrato di essere un grande giocatore. Attualmente però è proibitivo". Diverso il discorso su Guglielmo Vicario, dove il mister ha sollevato alcune perplessità: "È un buon portiere, c'è da capire perché il Tottenham lo lascia partire così senza imporsi". Il discorso dell'allenatore non sembra fare una piega, visto che per Alisson Becker il Liverpool si è opposto informando i club che l'estremo difensore non era sul mercato.

Douglas Luiz ha invece segnato un gol bellissimo in amichevole, tanto che ha lasciato intendere di volere una seconda chance dalla dirigenza bianconera.

Nonostante la dichiarazione d'amore del centrocampista, il 28enne brasiliano continua a restare sul mercato. Federico Gatti anche risulta essere in uscita dalla Juve, destinazione Napoli.

Serie A: gli ultimo movimenti di mercato

L'Inter continua ad avere due chiodi fissi per rinforzare la rosa: Cuti Romero che ha aperto al trasferimento nonostante le parole di apprezzamento di De Zerbi e Curtis Jones. I nerazzurri stanno lavorando per portare a termine entrambe le trattative in modo da non essere bruciati dalla concorrenza. Davide Frattesi invece continua a restare sul mercato in attesa di ricevere la giusta proposta.

L'Atalanta ha preso informazioni su Jean-Clair Todibo del West Ham: il difensore era stato proposto anche al Napoli.

Il Como accelera per l'ingaggio di Trevoh Chalobah, mentre Romelu Lukaku sembra essere ad un passo dall'addio ai partenopei: l'attaccante belga ha rifiutato di spalmare l'ingaggio e ciò indica uno strappo con la dirigenza. La Fiorentina invece intende fare sul serio per portare in "viola" Franco Mastrantuono che non rientra più nei piani di José Mourinho al Real Madrid.