Il Frosinone ha conquistato un'importante vittoria superando la Juve Stabia con un netto 4-1 nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La sfida, disputata sul terreno amico dello stadio Benito Stirpe di Frosinone, ha visto la formazione ciociara indirizzare l'incontro già nella prima frazione di gioco, dimostrando una notevole efficacia offensiva.

Le marcature per i padroni di casa sono state aperte da Giorgi Kvernadze al ventesimo minuto, un gol che ha subito sbloccato il risultato. Pochi minuti dopo, al ventinovesimo, Matteo Cichella ha raddoppiato il vantaggio, consolidando la superiorità del Frosinone.

Prima della fine del primo tempo, al trentottesimo, Antonio Raimondo ha ulteriormente ampliato il divario, portando il punteggio sul 3-0 e mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Nella ripresa, la Juve Stabia ha tentato una reazione d'orgoglio. Al terzo minuto del secondo tempo, Leonardo Candellone è riuscito a trovare la rete, accorciando le distanze e riaccendendo le speranze per i campani. Tuttavia, la risposta del Frosinone non si è fatta attendere: al ventiseiesimo minuto della ripresa, ancora Kvernadze ha siglato la sua doppietta personale, ristabilendo il vantaggio di tre gol e chiudendo di fatto ogni possibilità di rimonta per gli avversari.

La cronaca del match e le formazioni in campo

Il match si è svolto con grande intensità, con entrambe le squadre che hanno adottato un modulo tattico 4-3-3. Il Frosinone ha schierato una formazione composta da Lorenzo Palmisani tra i pali; Kevin Akpoguma, Gabriele Calvani, Ilario Monterisi e Anthony Oyono in difesa; Matteo Cichella, Romano Schmid e Giacomo Calò a centrocampo; Antonio Raimondo, Giorgi Kvernadze e Farès Ghedjemis in attacco. Una compagine ben assortita che ha saputo imporre il proprio gioco.

La Juve Stabia ha risposto con Pietro Boer in porta; Marco Bellich, Matteo Baldi, Giulio Scuderi e Manuel Ricciardi nel reparto difensivo; Davide Buglio, Christian Pierobon e Thomas Battistella a centrocampo; Leonardo Candellone, Kevin Piscopo e Nicola Patanè a guidare l'attacco.

Nonostante l'impegno, la squadra campana ha faticato a contenere la manovra offensiva dei ciociari, soprattutto nel primo tempo.

Momenti salienti e il percorso in Coppa Italia

La gara ha visto anche diversi momenti chiave, tra cui una serie di sostituzioni effettuate dalle panchine nel corso della ripresa per cercare nuove soluzioni tattiche e dare freschezza alle squadre. Da segnalare, inoltre, un'espulsione per Saná Fernandes della Juve Stabia nei minuti finali dell'incontro, un episodio che ha ulteriormente complicato la situazione per i campani.

Con questa convincente vittoria, il Frosinone si assicura il passaggio ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, confermando la propria solidità e la capacità di sfruttare al meglio le occasioni create.

La prestazione di Giorgi Kvernadze, autore di una doppietta decisiva, è stata senza dubbio uno degli elementi determinanti per il risultato finale, proiettando i ciociari verso il prossimo turno della competizione.