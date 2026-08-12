Il Corinthians ha ufficializzato la conclusione del rapporto con l'attaccante olandese Memphis Depay, dopo mesi di trattative per il rinnovo del contratto. Il club brasiliano ha interrotto il progetto di prolungamento per motivi finanziari. Il contratto di Depay era scaduto il 31 luglio; il giocatore, unitosi al Corinthians nel settembre 2024 dopo una carriera europea, ha manifestato profonda delusione.

Depay, miglior marcatore di sempre della nazionale olandese, ha reagito con fermezza all'annuncio, accusando la dirigenza di "non rispettare" un precedente accordo che prevedeva la scadenza del suo legame contrattuale nel 2028.

L'attaccante ha espresso il suo disappunto: "Molto deluso di leggere che il Corinthians ha deciso di non onorare il nostro accordo in vigore per estendere il mio contratto di altri due anni. Questo rinnovo era stato esplicitamente concordato dal presidente, così come dai dipartimenti sportivo, legale e finanziario. Tuttavia, alcune persone hanno deciso di non rispettare questo impegno... Non volevo questa situazione e ho sempre rispettato il club durante tutto il processo, ma ora mi vedo costretto a reagire con forza per tutelare i miei interessi. Nei prossimi giorni parlerò pubblicamente, ma potete essere certi che non lascerò questo comportamento inaccettabile senza conseguenze".

La posizione del Corinthians

Il club ha giustificato la decisione sottolineando la necessità di preservare un rigoroso equilibrio finanziario. In una nota ufficiale, il Corinthians ha dichiarato: "Questa decisione è stata presa unicamente ed esclusivamente nell’interesse della salute finanziaria della nostra società, che richiede un rigoroso equilibrio e una gestione responsabile delle risorse disponibili". Il presidente ha ulteriormente chiarito: "Dati gli obblighi finanziari attuali e futuri, assumere un nuovo impegno di questa portata non sarebbe compatibile, in questo momento, con l’equilibrio finanziario che dobbiamo preservare per garantire la sostenibilità della società".

Il contesto della rottura e il bilancio di Depay

Le trattative per il rinnovo si erano protratte per diversi mesi, culminando in un principio di accordo a fine giugno, con firma prevista per inizio luglio. Il contratto di Depay, tra i più onerosi del campionato brasiliano, aveva già generato tensioni interne per l'alto salario e le pendenze economiche, con parte della dirigenza contraria alla sua permanenza. Nonostante ciò, durante la sua militanza al Corinthians, Depay ha collezionato 79 presenze, realizzando 20 gol e contribuendo alla vittoria di tre importanti titoli: il Campeonato Paulista e la Coppa del Brasile nel 2025, e la Supercopa Rei nel 2026. Il giocatore stesso aveva dimostrato disponibilità a ridurre parte dello stipendio e modificare i bonus per facilitare l'accordo. Ciononostante, la fragile situazione finanziaria del club ha impedito la prosecuzione del rapporto.