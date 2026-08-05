Un corpo carbonizzato è stato trovato all’interno di un’autovettura nelle campagne di località Ciaramiti, nel territorio di Ricadi, in provincia di Vibo Valentia. La vittima, secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, sarebbe un uomo di 81 anni. Il ritrovamento è avvenuto dopo l’allarme lanciato dai familiari, preoccupati per la sua mancata presenza e per il silenzio delle ultime ore.

Corpo carbonizzato in auto a Ricadi: il ritrovamento dopo le ricerche dei familiari

Le ricerche dell’anziano sono scattate dopo la segnalazione dei familiari alle forze dell’ordine.

L’uomo non aveva fatto rientro a casa e non aveva fornito alcuna notizia, facendo crescere la preoccupazione dei parenti. Gli investigatori hanno quindi avviato le verifiche concentrandosi anche sui terreni di proprietà della vittima. Proprio in un’area agricola di località Ciaramiti è stata individuata l’autovettura con all’interno il corpo carbonizzato dell’uomo. La scoperta ha immediatamente fatto scattare gli accertamenti per ricostruire ogni dettaglio della vicenda.

Indagini dei carabinieri sulla morte dell’anziano: escluse al momento ipotesi di omicidio

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tropea, impegnati nelle attività investigative per chiarire le cause della morte.

Le prime verifiche effettuate dagli inquirenti avrebbero escluso, almeno nella fase iniziale delle indagini, la presenza di elementi riconducibili a un omicidio. Gli investigatori stanno analizzando ogni circostanza legata al ritrovamento dell’auto e alla posizione della vittima, mantenendo comunque aperti tutti gli approfondimenti necessari prima delle conclusioni definitive.

Ricadi, corpo trovato carbonizzato in macchina: la Procura segue gli accertamenti

L’ipotesi maggiormente seguita dagli investigatori al momento sarebbe quella del suicidio, ma saranno gli ulteriori esami e gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria a stabilire con certezza cosa sia accaduto. La salma è stata affidata alla disponibilità della Procura per gli approfondimenti del caso. Le indagini proseguono per ricostruire le ultime ore di vita dell’81enne e chiarire definitivamente la dinamica della tragedia avvenuta nelle campagne di Ricadi.