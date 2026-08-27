Il Cosenza continua a muoversi con decisione sul mercato e guarda soprattutto al reparto offensivo per mettere a disposizione di mister Coppitelli nuove alternative. Come riferito da IlDot.It, il club rossoblù sarebbe vicino ad Antonio Energe, esterno offensivo classe 2000 attualmente di proprietà del Crotone.

La trattativa sembra ormai essere arrivata al momento decisivo e, in assenza di intoppi, l’accordo potrebbe essere definito già nelle prossime ore. L’eventuale arrivo di Energe garantirebbe così una nuova opzione per l’attacco della formazione silana.

Il giocatore, al momento, è fuori dai piani del Crotone: in questa stagione non è ancora sceso in campo in gare ufficiali con la squadra allenata da Leandro Greco.

Cosenza, mercato in entrata: Energe nel mirino dei Lupi

Il Cosenza ha individuato in Antonio Energe un profilo utile per completare la rosa. L’esterno offensivo, classe 2000, è attualmente legato al Crotone, ma il suo futuro sembra ormai lontano dallo Scida. La società rossoblù ha intensificato i contatti e lavora per arrivare rapidamente alla definizione dell’operazione. L’obiettivo è consegnare a Coppitelli un nuovo elemento offensivo, aumentando le alternative a disposizione dell’allenatore.

Antonio Energe, esperienza nei campionati professionistici

Energe arriva da un percorso che gli ha permesso di maturare esperienza nei campionati professionistici. Nella scorsa stagione ha fatto parte della rosa del Crotone, accumulando ulteriore esperienza nel calcio professionistico. Ora il suo percorso potrebbe proseguire in Calabria, ma con una nuova maglia. Il Cosenza considera il giocatore un’opportunità concreta per completare il reparto offensivo e ha accelerato proprio nelle ultime ore per provare a chiudere l’affare.

Cosenza-Energe, trattativa vicina alla chiusura per l'attaccante

La trattativa tra Cosenza e Crotone è ormai arrivata al momento decisivo. Le parti stanno lavorando per trovare l’intesa definitiva e, in assenza di intoppi, l’operazione potrebbe essere definita a breve.

Il club rossoblù vuole chiudere rapidamente per mettere Energe a disposizione di Coppitelli. Restano da completare gli ultimi passaggi, ma la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare nelle prossime ore.