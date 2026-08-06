Il Crotone saluta Mattia Sandri. Il centrocampista, protagonista nell’ultima stagione con circa 30 presenze, ha rescisso il contratto con il club rossoblù e si prepara a una nuova avventura in Serie C. Il futuro potrebbe essere ancora nel Girone C, con la Casertana pronta ad accoglierlo. Intanto anche Andrea Gallo sembra vicino alla partenza: possibile ritorno al Foggia dopo due stagioni in Calabria.

Crotone calcio, Mattia Sandri lascia il club dopo una stagione da protagonista

Mattia Sandri non è più un giocatore del Crotone. Il centrocampista ex Milan Futuro e Sestri Levante ha risolto nei giorni scorsi il proprio contratto con la società pitagorica, liberandosi a parametro zero e chiudendo così un’esperienza durata una sola stagione.

Il classe 2001 è stato uno degli elementi più utilizzati nella scorsa annata, collezionando circa 30 presenze e conquistando spazio all’interno della squadra grazie a continuità e affidabilità. Una parentesi importante per il giocatore, che ha lasciato un segno positivo nella piazza rossoblù.

Ora per Sandri si apre una nuova fase della carriera. La destinazione più probabile resta ancora la Serie C, con la Casertana in prima fila per assicurarsi le sue prestazioni. Un nuovo capitolo sempre nel Girone C, lo stesso raggruppamento in cui sarà impegnato anche il Crotone.

Calciomercato Crotone, Sandri saluta i tifosi: “Grazie per questa emozione”

Prima di iniziare la nuova avventura, Mattia Sandri ha voluto dedicare un messaggio ai tifosi del Crotone attraverso il proprio profilo Instagram.

Un saluto sentito alla piazza e ai colori rossoblù che lo hanno accompagnato nell’ultima stagione.

“Grazie Crotone. Porterò sempre con me i ricordi, le gioie e le emozioni e l’orgoglio di aver sostenuto questi colori”, ha scritto il centrocampista, ringraziando anche i tifosi e tutte le persone che hanno fatto parte del percorso.

Parole che confermano il legame creato con l’ambiente pitagorico nonostante la permanenza sia stata breve. Sandri ha poi augurato il meglio al club per il futuro, chiudendo il suo messaggio con un riferimento alla squadra: “Forza Crotone sempre”.

Mercato Crotone, possibile addio anche per Andrea Gallo: vicino il ritorno al Foggia

La partenza di Sandri potrebbe non essere l’unica novità nel centrocampo del Crotone.

La società calabrese rischia infatti di perdere anche Andrea Gallo, altro elemento che ha fatto parte del progetto rossoblù nelle ultime stagioni.

Dopo due anni in Calabria, il centrocampista sembra indirizzato verso il ritorno al Foggia, club nel quale ha già militato e pronto a riaccoglierlo. L’operazione sarebbe in fase avanzata e potrebbe chiudersi nelle prossime ore.

Il Crotone dovrà quindi intervenire sul mercato per completare il reparto e garantire nuove soluzioni allo staff tecnico. La società continua a lavorare tra uscite e possibili nuovi innesti per costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione.