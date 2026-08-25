Il Crotone perde all’esordio casalingo allo stadio Ezio Scida: il Foggia passa 1-0 e porta a casa tre punti pesanti. Gli Squali hanno costruito diverse occasioni, soprattutto dopo lo svantaggio, ma non sono riusciti a trovare il gol del pareggio. La rete decisiva arriva al 23’: Haoudi serve Petito, bravo a controllare il pallone in area e a battere il portiere rossoblù. Il Foggia porta a casa i primi tre punti della stagione mentre il Crotone rimane ultimo con un pesante -6 in classifica.

Crotone, tante occasioni ma il pareggio non arriva

Dopo il gol del Foggia, il Crotone reagisce subito e aumenta la pressione.

Zunno, Tanco e Spadoni provano a impensierire la difesa rossonera, mentre Veltri sfiora il gol con una conclusione al volo deviata in corner. Nella ripresa gli Squali continuano ad attaccare: al 51’ Musso trova una grande risposta di Saro sul colpo di testa, poi al 60’ è ancora il portiere del Foggia a salvare sulla conclusione di destro dello stesso Musso.

Foggia chiuso, Crotone all’assalto fino al recupero

Il Crotone non smette di cercare il pareggio nemmeno nella parte finale della gara. Ruggiero sfiora il bersaglio dalla distanza, mentre Tordini e Toure provano a trovare la giocata decisiva. Al 54’ l’arbitro ricorre al check dopo la richiesta di un possibile rigore per una spinta su Musso, ma il penalty non viene concesso.

Il Foggia resiste, rischia all’87’ con Bigonzoni e arriva al triplice fischio mantenendo l’1-0.

Calciomercato, settimana decisiva per il Crotone

Nelle prossime ore il club potrebbe portare al termine altre operazioni in entrata. Dovrebbero essere almeno 5-6 gli acquisti, che potrebbero aumentare in caso di nuove partenze. Al momento Energe rimane fuori dal progetto tecnico, e una sua partenza potrebbe portare la società ad acquistare un altro esterno offensivo. Rimangono in rosa Merelli, Zunno e Musso che, senza maxi offerte, rimarranno almeno fino a gennaio in Calabria. Il numero maggiore di rinforzi sarà così concentrato prevalentemente su due reparti: difesa e centrocampo. In difesa Armini e Groppelli potrebbero non essere incedibili, in mezzo al campo la coperta è corta e servirà fornire qualità e muscoli.