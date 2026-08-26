Il Crotone continua a muoversi sul mercato e guarda soprattutto a giovani e profili già conosciuti dal tecnico Leandro Greco. Secondo quanto riferito da Sportitalia, il club pitagorico è pronto a puntare su Filippo Grosso, centrocampista classe 2006 del Frosinone. Il figlio di Fabio Grosso potrebbe vivere la sua prima esperienza tra i professionisti in Serie C. Intanto, per la difesa, piace Francesco Zallu, mentre Nicolò Armini sembra sempre più vicino alla partenza.

Crotone, Filippo Grosso pronto alla prima esperienza in Serie C

Il Crotone è pronto a dare fiducia a Filippo Grosso.

Il centrocampista classe 2006, di proprietà del Frosinone, è un regista dotato di buona visione di gioco e qualità tecnica. Le sue caratteristiche gli permettono anche di avanzare il raggio d’azione e giocare da trequartista, offrendo un contributo importante alla manovra offensiva. Per il figlio di Fabio Grosso, allenatore della Fiorentina, si prospetta così la prima occasione nel calcio professionistico.

Crotone, Francesco Zallu nel mirino per la difesa

Il mercato del Crotone non si ferma a centrocampo. Il club pitagorico sta valutando anche Francesco Zallu per rinforzare il reparto difensivo. Il calciatore, che ha già diverse offerte sul tavolo, è finito nel radar rossoblù anche per la conoscenza con Leandro Greco.

L’attuale tecnico del Crotone ha infatti già allenato Zallu ai tempi dell’Olbia. Un elemento che potrebbe favorire la trattativa nelle ultime fasi del mercato.

Crotone, Nicolò Armini verso l’addio: tre club interessati

Sul fronte delle uscite, invece, è agli sgoccioli l’avventura di Nicolò Armini con il Crotone. Il difensore cresciuto nel settore giovanile della Lazio potrebbe lasciare il club nell’ultima settimana di calciomercato, nonostante sia partito titolare nelle prime due gare ufficiali della stagione. Sul giocatore, secondo quanto raccolto, ci sarebbero Lecco, Foggia e Cerignola. Il futuro di Armini resta quindi da definire. Sempre in difesa rimane vivo l'interesse da parte del Foggia per l'esterno Filippo Groppelli. Il club rossonero non dovrebbe farsi avanti per Musso e Zunno viste le elevate richieste del club calabrese,