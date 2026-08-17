Dopo una lunga fase dedicata agli acquisti, la Juventus sembra essere arrivata al momento delle partenze. Koopmeiners, Kelly e Miretti potrebbero infatti lasciare Torino, mentre il Napoli continua a cercare un nuovo difensore e guarda a Tiago Gabriel del Lecce. Attenzione anche al Como, pronto a muoversi per Moise Kean con un'offerta potenziale da 35 milioni più bonus, ma soltanto dopo aver alleggerito la rosa.

Juventus, Koopmeiners resta in uscita: Miretti può partire in prestito

L'estate della Juventus entra dunque nella sua seconda fase. Dopo i rinforzi messi a disposizione di Luciano Spalletti, tra cui Ekhator, Celik, Kolo Muani, Aljabegovic, Lucumi e il sempre più vicino Vicario, la priorità della dirigenza sarebbe ora quella di sfoltire la rosa.

In prima fila c'è Teun Koopmeiners, uno dei giocatori maggiormente candidati alla partenza: il centrocampista olandese non sarebbe però ancora riuscito ad attirare un'offerta capace di soddisfare le richieste bianconere, fissate intorno ai 33 milioni di euro.

Potrebbe sorprendere anche l'uscita di Lloyd Kelly, soprattutto nel caso in cui dalla Premier League arrivasse una proposta convincente. Ma la situazione più interessante riguarda Fabio Miretti. Secondo quanto riferito su X da Mirko Di Natale, la Juventus starebbe valutando concretamente la possibilità di mandare il centrocampista in prestito, permettendogli di trovare maggiore continuità. Sul classe 2003 ci sarebbero interessamenti sia italiani sia esteri, tra cui quello del Besiktas.

Napoli, Manna guarda a Tiago Gabriel. Como, 35 milioni per Kean

Anche il Napoli deve ancora completare il proprio organico e, in particolare, aggiungere un secondo difensore. Secondo quanto riferito su X da Pietro Prota, la necessità del Lecce di effettuare alcune cessioni potrebbe aprire una finestra per Tiago Gabriel. Il difensore avrebbe attirato l'attenzione di Manna e il suo procuratore, Jorge Mendes, starebbe lavorando per favorire l'operazione e ridurre le pretese del club salentino. La valutazione attuale si aggirerebbe sui 15-17 milioni di euro più bonus, con la possibilità di inserire anche contropartite tecniche. Sul giocatore ci sarebbero inoltre altri club, tra cui il Milan. Anche le ultime informazioni sul mercato azzurro confermano che il Napoli deve prima creare spazio attraverso alcune uscite.

Infine, occhi puntati sul Como e su Moise Kean. La società lombarda starebbe lavorando per cedere un paio di elementi della propria rosa e alleggerire così l'organico prima di sferrare l'assalto definitivo al centravanti della Fiorentina. Sul tavolo potrebbe esserci un'offerta da 35 milioni di euro più bonus, con la possibilità di raggiungere quota 40 con dei bonus.