L'attaccante olandese Thijs Dallinga saluta il Bologna dopo due stagioni dai risultati alterni. Il club emiliano ha ufficializzato la sua cessione all'FC Köln, squadra della Bundesliga, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dallinga era stato acquistato dal Tolosa per quindici milioni di euro più tre di bonus e ora si prepara a una nuova esperienza nel campionato tedesco.

Il trasferimento offre una nuova opportunità al giovane attaccante per mettersi in mostra. Il Bologna ha comunicato che il prestito durerà fino al 30 giugno 2027, data entro cui il Colonia potrà esercitare l'opzione per l'acquisto definitivo del calciatore.

La società felsinea, che aveva investito una cifra importante, ha optato per questa soluzione a causa del rendimento non sempre costante del giocatore.

L'accordo tra Bologna e Colonia

La formula del prestito con diritto di riscatto permette all'FC Köln di valutare il contributo di Dallinga nelle prossime stagioni prima di un eventuale acquisto. Ciò consente anche al Bologna di mantenere un controllo sul futuro del calciatore, che potrebbe rientrare in Italia se l'opzione non venisse esercitata dal club tedesco.

La cessione di Dallinga si inserisce in un mercato estivo dinamico per il Bologna, impegnato a rafforzare la propria rosa e a trovare nuove soluzioni offensive. L'attaccante olandese, dopo due anni trascorsi in Serie A, avrà l'occasione di confrontarsi con il calcio tedesco e cercare maggiore continuità di rendimento.

Dallinga: la sfida in Bundesliga

Thijs Dallinga era arrivato a Bologna con grandi aspettative, ma la sua esperienza nel massimo campionato italiano ha alternato buone prestazioni a periodi meno brillanti. Il passaggio all'FC Köln rappresenta una sfida importante per il giocatore e per il club tedesco, che punta a rilanciarsi in Bundesliga dopo stagioni difficili.

L'FC Köln, società storica del calcio tedesco, mira a potenziare il proprio reparto offensivo con l'arrivo di Dallinga. L'attaccante olandese dovrà adattarsi a un nuovo campionato e a una nuova realtà, sfruttando l'opportunità di dimostrare il proprio valore in un contesto competitivo come la Bundesliga.