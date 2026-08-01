Le strategie delle big di Serie A continuano a intrecciarsi con le opportunità offerte dal mercato internazionale. In casa Juventus tiene banco il futuro di Jonathan David, deciso a rilanciarsi in bianconero nonostante le voci di una possibile cessione, una posizione che potrebbe avere conseguenze sui piani del club per Joshua Zirkzee. Parallelamente, la decisione del Real Madrid di mettere sul mercato Franco Mastantuono starebbe attirando l'attenzione di diverse società italiane, pronte a contendersi uno dei talenti più promettenti del calcio argentino.

Jonathan David vuole solo la Juventus: l'idea di liberare spazio per Zirkzee si complica

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Jonathan David non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la Juventus. L'attaccante canadese, reduce da una stagione al di sotto delle aspettative, sarebbe determinato a conquistarsi un ruolo importante sotto la guida di Luciano Spalletti sin dal ritiro estivo, respingendo qualsiasi proposta proveniente dall'estero. Una presa di posizione che testimonia la volontà del centravanti di rilanciarsi in maglia bianconera e di dimostrare il proprio valore dopo un'annata complicata.

La permanenza di David, tuttavia, rischierebbe di complicare i piani della dirigenza juventina.

Giovanni Carnevali e Frederic Massara avrebbero infatti fatto affidamento su una sua eventuale partenza per alleggerire il monte ingaggi e creare lo spazio salariale necessario a tentare l'affondo per Joshua Zirkzee, attaccante che resta uno dei principali obiettivi del mercato bianconero. Senza un'uscita di rilievo, l'operazione per l'olandese potrebbe diventare decisamente più difficile dal punto di vista economico.

Mastantuono piace a mezza Serie A: Napoli e Milan si aggiungono alla corsa

Anche il mercato internazionale continua a offrire spunti interessanti. La decisione del Real Madrid di inserire Franco Mastantuono tra i giocatori cedibili avrebbe acceso l'interesse di numerosi club, consapevoli del potenziale dell'esterno offensivo argentino.

Con un reparto avanzato ricco di alternative, il classe 2007 rischierebbe infatti di trovare pochissimo spazio nella prossima stagione con i Blancos.

Dopo i sondaggi effettuati da Roma e Fiorentina, nelle ultime ore anche Napoli e Milan avrebbero manifestato interesse per il talento sudamericano. L'unica formula percorribile sembrerebbe però quella del prestito, soluzione che consentirebbe al club acquirente di assicurarsi un calciatore di enorme prospettiva senza sostenere i costi del cartellino. Un'ipotesi che, almeno sulla carta, non entusiasmerebbe particolarmente la Roma di Gian Piero Gasperini, ma che potrebbe rappresentare un'opportunità estremamente interessante per le altre pretendenti.