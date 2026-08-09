Il Deportivo A Coruña si è aggiudicato la sedicesima edizione del Trofeo Spagnolo, superando il Genoa per uno a zero. L'incontro si è disputato a Genova il 9 agosto 2026, segnando il ritorno di una manifestazione dal profondo valore simbolico. Il trofeo, organizzato dal club rossoblù, onora la memoria di Vincenzo Claudio Spagnolo, il tifoso genoano tragicamente scomparso il 29 gennaio 1995. Questa edizione ha rivestito un'importanza particolare, tornando dopo quattordici anni dall'ultima disputa, risalente al 2012.

La partita, giocata in un clima di caldo asfissiante, ha visto la formazione spagnola, neopromossa in Liga, prevalere grazie a una rete decisiva nella ripresa.

Le emozioni si sono concentrate nel secondo tempo: il portiere del Genoa, Bijlow, si è distinto con importanti interventi su Aubameyang e Mella Boullon. Sul fronte opposto, il numero uno del Deportivo, Román, ha compiuto una parata cruciale su Otoa. Il gol che ha deciso l'incontro è stato siglato al 38' minuto della ripresa: Eddahchouri, con un contropiede ben orchestrato, ha servito l'accorrente Sánchez Rey, che ha superato Bijlow con precisione, fissando il risultato sull'uno a zero.

Il significato del Trofeo Spagnolo e la memoria di Vincenzo Claudio Spagnolo

Il Trofeo Spagnolo si conferma un appuntamento di grande rilevanza emotiva per la tifoseria genoana. La sua istituzione è legata alla volontà di mantenere viva la memoria di Vincenzo Claudio Spagnolo, figura che incarna un momento doloroso nella storia del calcio italiano.

La manifestazione, che ha luogo a Genova, si distingue per la sua capacità di attrarre formazioni di calibro internazionale, come testimoniato dalla presenza del Deportivo A Coruña. Questo aspetto sottolinea l'importanza del trofeo come veicolo di valori e ricordi, oltre che come evento sportivo.

Tensioni pre-partita e la condanna del Deportivo A Coruña

La vigilia dell'incontro è stata purtroppo macchiata da episodi di violenza. Nella serata precedente la partita, si sono registrati disordini tra frange di tifosi del Genoa e del Deportivo A Coruña nel centro storico di Genova, in particolare in Piazza delle Erbe. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini, dopo che circa sessanta individui, alcuni equipaggiati con caschi e bastoni, si sono fronteggiati, generando momenti di forte tensione.

A seguito di questi spiacevoli eventi, il Deportivo A Coruña ha rilasciato un comunicato ufficiale. Attraverso tale nota, il club spagnolo ha espresso una ferma condanna nei confronti di qualsiasi atto di violenza o alterazione dell'ordine pubblico. Il comunicato ha inoltre ribadito che tali comportamenti non rispecchiano i valori della società, dichiarando la disponibilità a collaborare con le autorità genovesi per il chiarimento dei fatti.