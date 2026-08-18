Il futuro di Michele Di Gregorio alla Juventus appare sempre più incerto. Dopo una sola stagione trascorsa in maglia bianconera, il portiere sta attentamente valutando le proprie opzioni in vista della prossima finestra di calciomercato. L'arrivo di Guglielmo Vicario dal Tottenham ha infatti ridefinito le gerarchie tra i pali, chiudendo di fatto le prospettive per il numero uno milanese all'interno del club torinese.

Le recenti indiscrezioni di mercato indicano un forte interesse da parte di due club per il cartellino di Di Gregorio. Tra questi, spicca il Monza, sua ex squadra, che avrebbe manifestato la volontà di riportarlo tra le proprie fila, seppur con la formula del prestito.

Tuttavia, questa soluzione temporanea non sembrerebbe entusiasmare particolarmente il giocatore, il quale potrebbe preferire un progetto a lungo termine.

Parallelamente, anche il Marsiglia si sarebbe inserito nella corsa per il portiere, mostrando un concreto interesse. Il club francese starebbe attualmente valutando la fattibilità economica dell'operazione, un aspetto cruciale per definire un eventuale trasferimento. La presenza di alternative internazionali suggerisce una potenziale apertura di Di Gregorio verso esperienze fuori dai confini italiani.

La strategia della Juventus sul mercato

La Juventus, dal canto suo, ha una posizione chiara riguardo al futuro di Michele Di Gregorio. Il club bianconero predilige una cessione a titolo definitivo, con l'obiettivo primario di recuperare, almeno in parte, l'investimento significativo di circa 20 milioni di euro effettuato un anno fa per acquisire il portiere dal Monza.

Questa strategia riflette la volontà di ottimizzare le risorse e di evitare soluzioni che non garantiscano un ritorno economico immediato.

La dirigenza juventina non sembra infatti propensa a considerare formule di trasferimento temporanee, come il prestito, ma punta a una transazione che possa consolidare le finanze del club. La ricerca di una proposta adeguata è dunque prioritaria per definire la partenza del proprio estremo difensore e per riallocare le risorse in vista dei prossimi movimenti di mercato.

Prospettive e scenari futuri per Di Gregorio

L'arrivo di Guglielmo Vicario ha inequivocabilmente modificato gli equilibri in casa Juventus, spingendo Michele Di Gregorio a esplorare attivamente nuove opportunità professionali.

Sebbene il Monza rappresenti una pista concreta e un ritorno a un ambiente familiare, il portiere sembra orientato a considerare anche altre opzioni, in particolare quelle che provengono da campionati esteri, come l'interesse del Marsiglia.

La situazione di calciomercato rimane fluida e in continua evoluzione. La Juventus attende con attenzione le proposte che arriveranno per il suo portiere, con l'intento di trovare la soluzione migliore che soddisfi sia le esigenze del club in termini economici sia le ambizioni del giocatore, desideroso di trovare una nuova collocazione dove poter esprimere appieno il proprio potenziale.