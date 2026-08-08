L'amichevole persa 2-1 contro l'Inter potrebbe aver lasciato alla Juventus più di un motivo di riflessione, soprattutto tra i pali. L'incertezza di Michele Di Gregorio sul gol di Diouf avrebbe infatti riacceso i dubbi sulla necessità di acquistare un nuovo portiere titolare. Intanto il mercato offre diverse alternative, mentre Samuele Ricci potrebbe cambiare squadra e la Roma sarebbe tornata sulle tracce di Fortini per completare la fascia sinistra.

Juventus, Di Gregorio non convince: Suzuki e Vicario nel mirino

La prestazione di Michele Di Gregorio contro l'Inter potrebbe accelerare le strategie della Juventus.

Nel 2-1 incassato dai nerazzurri, l'errore sul gol di Diouf ha scatenato la reazione dei tifosi sui social e potrebbe aver convinto definitivamente Carnevali della necessità di intervenire tra i pali.

Alla Continassa sarebbe quindi pronto il passo decisivo per individuare un nuovo numero uno. Tra le possibilità resterebbe Zion Suzuki, portiere del Parma che sarebbe in procinto di accettare il progetto del PSG: il giapponese potrebbe poi diventare un'opzione per un successivo prestito. Attenzione anche a Guglielmo Vicario, che continuerebbe a essere considerato in uscita dal Tottenham.

La Juventus dovrà quindi decidere rapidamente quale strada percorrere. La ricerca di un portiere titolare, già avviata da tempo, potrebbe aver ricevuto una spinta ulteriore proprio dall'amichevole contro i nerazzurri, trasformando una necessità in una delle priorità assolute del mercato.

Ricci piace all'Atalanta: Roma, Fortini per la fascia sinistra

Secondo quanto riferito dal giornalista Daniele Longo, l'agente di Samuele Ricci starebbe spingendo con forza affinché il centrocampista possa cambiare squadra. L'ex Torino non rientrerebbe infatti nei piani tattici di Ruben Amorim, una situazione che potrebbe favorire l'addio. Sul classe 2001 avrebbe messo gli occhi l'Atalanta, dove troverebbe un tecnico come Maurizio Sarri pronto a puntare su di lui e a renderlo un elemento centrale della mediana nerazzurra. Un trasferimento che potrebbe quindi permettere a Ricci di rilanciarsi dopo una fase complicata.

A Roma, invece, potrebbe tornare di moda il nome di Niccolò Fortini. Il terzino della Fiorentina era già stato accostato ai giallorossi lo scorso inverno e potrebbe rappresentare nuovamente un'opportunità per Gian Piero Gasperini.

Dopo aver sistemato la corsia destra con l'acquisto di Molina, la Roma sarebbe infatti alla ricerca di un vice Wesley sulla sinistra. Per età, caratteristiche e costi, il giovane esterno viola potrebbe rispondere perfettamente alle esigenze della società capitolina.