Il mercato entra nella sua fase decisiva e secondo quanto raccontato dal giornalista Di Marzio la Juventus avrebbe decido di risolvere il contratto con Arthur. Il Milan invece starebbe dialogando con il Lipsia per Christopher Nkunku mentre la Lazio dovrebbe registrare una brusca frenata la trattativa per Mauro Icardi. Infine Di Marzio ha rivelato un possibile nuovo obiettivo per l'Udinese.

Di Marzio: 'Juventus, Arthur verso l'addio: si tratta per la risoluzione, Milan, niente sconti per Nkunku'

Di Marzio, riferendosi quindi alla Juventus e al possibile addio con il centrocampista brasiliano ha scritto: "La Juventus lavora principalmente alle uscite nelle ultime settimane di mercato.

Uno dei giocatori fuori dal progetto bianconero è Arthur, che secondo quanto raccolto è in trattativa con la Juventus per risolvere il proprio contratto".

Sul fronte Milan, invece, resta da definire il futuro di Christopher Nkunku. Di Marzio ha spiegato: "Christopher Nkunku resta uno dei profili in uscita dal Milan. Sull'attaccante francese c'è il Lipsia, che prosegue in queste ore i contatti con il suo entourage e sogna di riportarlo in Germania in prestito con diritto. I rossoneri, però, non aprono a questa formula e chiedono 35 milioni per lasciarlo partire".

Frenata Icardi-Lazio, l'Udinese prova il blitz per Milosevic

Situazione completamente diversa per la Lazio, che vede complicarsi il possibile arrivo di Mauro Icardi.

"Il possibile matrimonio tra Mauro Icardi e la Lazio subisce una frenata. L'attaccante argentino, attualmente svincolato e alla ricerca di una nuova avventura, ha deciso di mettere in stand-by la trattativa con il club capitolino", ha rivelato Di Marzio.

Chi invece vuole accelerare è l'Udinese, che ha individuato un nuovo obiettivo per il proprio attacco: Jovan Milosevic. Di Marzio ha infatti spiegato: "Nuovo obiettivo in attacco per l'Udinese: si tratta di Jovan Milosevic. In queste ore il club bianconero sta provando il blitz per portare in Italia Milosevic e anticipare il Braga". Il club friulano prova dunque a muoversi rapidamente per assicurarsi il giovane attaccante e battere sul tempo la concorrenza portoghese.