Il mercato estivo entra nel vivo e le big della Serie A continuano a lavorare per regalare ai propri allenatori i rinforzi richiesti. La Juventus accelera per un nuovo centravanti, la Roma è ormai a un passo dall'erede di Zeki Celik, mentre il Genoa prova a battere la concorrenza della Lazio per un attaccante italiano che potrebbe cambiare maglia nelle prossime settimane.

Juventus, Zirkzee sempre più vicino: Massara prova il colpo in prestito

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, "La Juventus è pronta ad affondare il colpo Zirkzee, dialoghi continui con l'agente e il Manchester United: gli inglesi hanno già aperto al prestito".

Una notizia che potrebbe rappresentare una svolta per l'attacco bianconero. La formula del prestito consentirebbe infatti alla Juventus di puntare su un centravanti di grande talento senza affrontare subito un investimento particolarmente oneroso. Dietro l'operazione ci sarebbe anche la mano del nuovo dirigente Frederic Massara, già protagonista nelle prime settimane della sua esperienza in bianconero.

L'ex dirigente della Roma conosce bene Joshua Zirkzee: nella scorsa stagione aveva infatti tentato di portarlo nella Capitale, salvo poi orientare le proprie attenzioni su Donyell Malen. Una scelta che si rivelò comunque vincente, visto il contributo decisivo dell'attaccante olandese nel percorso che permise alla squadra di Gian Piero Gasperini di conquistare il terzo posto.

Ora Massara potrebbe riprovarci, questa volta con la Juventus, convinto che Zirkzee possa diventare il terminale offensivo ideale per il progetto tecnico di Luciano Spalletti.

Roma a un passo da Molina, il Genoa punta Roberto Piccoli

In casa Roma, invece, il rinforzo sulla fascia destra sembra ormai in dirittura d'arrivo. Di Marzio ha infatti spiegato: "Oggi gli ultimi dettagli per Molina: operazione da 13 milioni più 4 di bonus".

L'arrivo dell'esterno argentino permetterebbe a Gasperini di colmare il vuoto lasciato da Zeki Celik, passato alla Juventus a parametro zero dopo il mancato rinnovo con il club giallorosso. Molina rappresenta da tempo uno dei profili più apprezzati dall'allenatore piemontese, che punta su un laterale di spinta capace di garantire qualità in entrambe le fasi di gioco.

Infine, occhi puntati anche sul Genoa, deciso a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Daniele De Rossi. Come rivelato da Di Marzio, "Il Genoa vuole rinforzare l'attacco a disposizione di Daniele De Rossi e ci prova per Roberto Piccoli. Attualmente alla Fiorentina, il classe 2001 è anche nel mirino della Lazio di Gennaro Gattuso".