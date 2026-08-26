La corsa a Franck Kessié si complica per la Juventus, che deve fare i conti con l'inserimento della Roma di Gian Piero Gasperini. Il Milan, invece, continua a valutare offerte per Rafael Leao, con Aston Villa e Galatasaray ancora interessate, mentre la Lazio potrebbe finalmente sbloccare una cessione attraverso Petar Ratkov, aperto per la prima volta al trasferimento al Siviglia.

Juventus, la Roma prova il sorpasso per Kessié

Il grande obiettivo della Juventus per il centrocampo non è più un affare a due. Gianluca Di Marzio ha infatti confermato l'inserimento della Roma nella corsa a Franck Kessié, proprio nelle ore in cui i bianconeri stanno cercando di chiudere il colpo.

Il giornalista di Sky Sport ha scritto: "Tra i club che si sono inseriti nella corsa a Kessié, dunque, c'è anche la Roma. I giallorossi, infatti, sono l'ultimo club che in queste ore ha sondato il terreno e si è inserito fortemente: Gian Piero Gasperini, già suo allenatore ai tempi dell'Atalanta, stravede per lui".

La conoscenza diretta tra il tecnico e il centrocampista può quindi rappresentare un fattore decisivo. Kessié, infatti, ha già avuto a che fare con il calcio di Gasperini e potrebbe essere particolarmente funzionale alle richieste dell'allenatore giallorosso. La Juventus, consapevole del rischio di perdere il proprio obiettivo, starebbe intensificando i contatti con l'ivoriano per convincerlo ad aspettare ancora e mantenere la priorità sul trasferimento a Torino.

Il giocatore, del resto, ha già respinto altre proposte importanti e la dirigenza bianconera punta a chiudere prima che il pressing romanista possa trasformarsi in un sorpasso.

Milan, Leao conteso. Lazio, Ratkov apre al Siviglia

A Milano, intanto, il futuro di Rafael Leao resta uno dei principali tormentoni delle ultime ore. Di Marzio ha fotografato così la situazione: "Sono due le squadre che hanno bussato alla porta del Milan con offerte concrete per Leao. Da una parte l'Aston Villa che, tra alti e bassi rimane sul giocatore. Dall'altra, il Galatasaray che nonostante un tira e molla non ha mai completamente abbandonato la pista".

Il Milan continua dunque a valutare le proposte per il portoghese, senza però aver ancora trovato l'offerta capace di soddisfare pienamente le richieste economiche della società.

La posizione del giocatore resta altrettanto importante e il finale di mercato potrebbe ancora riservare sorprese, soprattutto se uno dei due club dovesse rilanciare concretamente.

Chi potrebbe invece muoversi in uscita è la Lazio. Di Marzio ha infatti riferito: "Si potrebbe muovere qualcosa per la Lazio sul fronte uscite, con Petar Ratkov che per la prima volta apre al trasferimento. L'attaccante classe 2003, che quest'estate ha rifiutato Dinamo Mosca, Southampton e Stella Rossa, ha dato apertura al Siviglia, che ora ci sta ragionando".