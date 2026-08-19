Il centrocampista brasiliano Ederson dos Santos guiderà l'Atalanta come capitano nel playoff di andata di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv, in programma a Bergamo. Alla vigilia dell'incontro, Ederson ha espresso cautela: “Non pensiamo di essere favoriti domani sera, l'Hapoel Tel Aviv ha già giocato quattro partite ed è più avanti di noi nella preparazione”.

Presente a Bergamo da quattro anni, Ederson ha evidenziato l'importanza di leader come Mario Pasalic e Marten de Roon nello spogliatoio. “Essere capitano m’inorgoglisce, sono felice di essere rimasto a casa”, ha dichiarato.

Durante l'estate, era stato vicino a un trasferimento al Manchester United, operazione poi non conclusa. Sul mancato trasferimento, il brasiliano ha spiegato: “Sono tornato dai Mondiali e quel che sia successo dopo proprio non lo so dire. Ringrazio la società e Luca Percassi, mi ha chiamato tante volte durante l'estate facendomi sentire la vicinanza del club. Dopo avere ricevuto tante richieste di altre squadre ho visto che la migliore scelta era quella di restare a casa”.

Obiettivi e preparazione per la Conference League

In vista della sfida europea, Ederson ha ribadito la determinazione della squadra: “Siamo l'Atalanta e vogliamo vincere, sempre. Quello che vogliamo è passare il turno, rispettando l'avversario.

Io devo migliorare nella fase offensiva, tutta la squadra deve imparare ad applicare il nuovo sistema di gioco. Vogliamo fare bene, ma siamo forti”. L'Atalanta affronta l'Hapoel Tel Aviv dopo la preparazione estiva, con l'obiettivo di superare questo turno preliminare.

Il futuro di Ederson e la visione societaria di Giuntoli

La permanenza di Ederson all'Atalanta è stata confermata dal nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli. In conferenza stampa, Giuntoli ha dichiarato che il giocatore è “contento di rimanere” e che la società sta “lavorando per il rinnovo” del suo contratto. Il DS ha sottolineato il valore del club: “Non puoi non innamorarti dell’Atalanta. Ogni anno questa squadra sforna tantissimi gioielli per il calcio europeo e mondiale.

Sono orgoglioso di far parte di questo club”. Ha evidenziato la forte identità della squadra, anche grazie all'arrivo del nuovo allenatore Maurizio Sarri, la cui scelta è stata dettata dalla sua “grande identità e uno stile di gioco tanto chiaro quanto importante”. Giuntoli ha espresso fiducia nella rosa, sia numericamente che qualitativamente, e nelle giovanili. L'amministratore delegato Luca Percassi ha avuto un ruolo attivo nel mantenere Ederson a Bergamo, manifestando la vicinanza della società al calciatore.

Giuntoli ha inoltre menzionato altri aspetti del mercato, esprimendo soddisfazione per l'acquisto di Gaetano e ribadendo l'attenzione alle opportunità, con priorità sul lavoro sul campo.

Riguardo a Marco Palestra, ha chiarito la trasparenza della trattativa che ha portato il giovane talento italiano al Chelsea, motivo di orgoglio per il club. Ha poi aggiunto che, per la fascia destra, l'Atalanta conta su Bellanova e Zappacosta, ritenendo poco opportuno parlare di un “nuovo Palestra”. Infine, ha confermato la permanenza di Carnesecchi, definito “nostro portiere e punto di forza”. La società conferma così la fiducia nei propri giocatori e nello staff tecnico, puntando a consolidare il gruppo e a valorizzare i talenti in rosa per affrontare la nuova stagione europea con una squadra competitiva e motivata.