Il mercato di Serie A continua a intrecciare le strategie di diversi club. L'arrivo di El Bilal Touré al Parma potrebbe infatti favorire la partenza di Mateo Pellegrino, centravanti seguito da Juventus e Fiorentina. Parallelamente, il Milan avrebbe messo gli occhi su Leandro Paredes, mentre il Napoli sarebbe alla ricerca di un nuovo difensore centrale e avrebbe individuato in Nayef Aguerd un possibile rinforzo.

Parma, Touré apre la strada alla cessione di Pellegrino

Le strade di Parma, Atalanta, Fiorentina e Juventus potrebbero incrociarsi proprio attraverso il mercato degli attaccanti.

Il Parma ha infatti portato a termine l'acquisto di El Bilal Touré, centravanti classe 2001 che arriva dall'Atalanta con l'obiettivo di rilanciarsi dopo due stagioni complicate. L'operazione potrebbe avere conseguenze anche sul futuro di Mateo Pellegrino. L'attaccante argentino è infatti considerato in uscita dal club emiliano e da tempo sarebbe seguito con interesse sia dalla Juventus che dalla Fiorentina. Ora che il Parma ha a disposizione il proprio nuovo centravanti per la stagione, la cessione del sudamericano diventerebbe decisamente più plausibile.

La valutazione di Pellegrino resterebbe vicina ai 30 milioni di euro, cifra che potrebbe rappresentare la base per l'apertura di una trattativa.

Juventus e Fiorentina osservano quindi con attenzione gli sviluppi, consapevoli che qualcuno prima dovrà uscire: a Torino il principale indiziato resterebbe Jonathan David, osservato dal Galatasaray mentre a Firenze Piccoli, messo nel mirino della Lazio.

Milan, idea Paredes: Napoli su Aguerd

Nuova idea invece per il centrocampo del Milan. Dall'Argentina arrivano indiscrezioni sull'interesse rossonero per Leandro Paredes, giocatore che conosce molto bene la Serie A dopo le esperienze con Empoli, Juventus e Roma. Il centrocampista argentino sarebbe tornato nel mirino del Milan, che avrebbe già messo sul piatto un'offerta importante. Paredes è attualmente legato al Boca Juniors da un contratto valido per altri due anni, elemento che potrebbe complicare la trattativa ma non avrebbe fermato i rossoneri dal sondare concretamente il terreno.

In casa Napoli, invece, prosegue la ricerca di un difensore centrale. Manna avrebbe individuato in Nayef Aguerd, classe 1996 di proprietà del Marsiglia, un possibile rinforzo per il reparto arretrato. La strategia del club partenopeo sarebbe quella di provare a impostare l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La concorrenza, tuttavia, non mancherebbe: sul difensore marocchino sarebbero infatti presenti anche alcuni club spagnoli, pronti a inserirsi nella corsa.