L'attaccante dell'Inter, Pio Esposito, ha espresso grande serenità riguardo al proprio rinnovo contrattuale con il club nerazzurro. Esposito si è dichiarato "tranquillissimo" e "benissimo" a Milano, specificando che la trattativa è gestita dal suo procuratore e dalla società, senza problemi. “Sto benissimo qua all'Inter. È una situazione che sta curando il mio procuratore con la società, senza alcun problema”, ha ribadito il calciatore, confermando un clima disteso.

Esposito ha poi commentato le imminenti amichevoli contro Milan e Juventus, definendole “test importanti”.

Ha sottolineato il significato del derby: “Giocare un derby ha sempre un effetto diverso. Da quando sono piccolo ne ho giocati tantissimi ed è una cosa bellissima. È una partita che si affronterà comunque in modo serio.” L'attaccante ha espresso soddisfazione per la sua prima stagione e ha fissato obiettivi stagionali ambiziosi, puntando a migliorare statisticamente e come calciatore. “Non bisogna nascondersi: siamo una squadra forte che lotterà per vincere anche quest’anno”, ha aggiunto, ribadendo le ambizioni della squadra.

Trattativa rinnovo e prospettive future

Il rinnovo di Francesco Pio Esposito è una priorità per l'Inter. Le discussioni tra club ed entourage vertono sulle cifre dell'ingaggio.

I rappresentanti di Esposito avrebbero richiesto circa 3 milioni di euro annuali, un aumento significativo rispetto all'attuale stipendio di 1,2 milioni. L'Inter è pronta a offrire un nuovo accordo fino al 2031, con un aumento salariale, ma preferisce procedere con adeguamenti economici più graduali. Nonostante le divergenze economiche, il clima tra le parti è disteso, e un accordo definitivo è considerato concreto. Francesco Pio Esposito, classe 2005, è visto dall'Inter come un elemento di grande prospettiva. Il club riconosce nel giovane attaccante qualità calcistiche, forte attaccamento ai colori nerazzurri e uno spirito che lo rende un potenziale simbolo. L'Inter intende premiare la sua crescita e consolidare il rapporto, anche per prevenire l'interessamento di grandi club europei. La trattativa per il rinnovo si inserisce in una strategia di valorizzazione dei giovani talenti e di continuità tecnica.