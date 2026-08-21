Un gruppo di consiglieri regionali di Fratelli d’Italia in Basilicata ha espresso una posizione chiara e articolata riguardo alla proposta di chiusura dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR). Pur riconoscendo la legittimità di tale richiesta avanzata dalle opposizioni, i rappresentanti di FdI hanno sottolineato con forza la necessità di affrontare con estrema chiarezza e pragmatismo le conseguenze pratiche e operative che deriverebbero da una decisione così significativa per la gestione dei flussi migratori.

La posizione di Fratelli d’Italia: chiudere i CPR, ma con un piano concreto

Attraverso una nota congiunta, i consiglieri Maddalena Fazzari, Alessandro Galella, Rocco Luigi Leone e Michele Napoli hanno ribadito che la proposta delle opposizioni di chiudere i CPR è legittima. Tuttavia, hanno evidenziato come il governare imponga di dire anche cosa viene dopo, sollevando interrogativi fondamentali per la gestione dell'immigrazione irregolare. Le domande poste sono dirette e mirano a individuare soluzioni concrete: se i CPR venissero chiusi, dove e con quali modalità verrebbero trattenute, per il tempo strettamente necessario al rimpatrio, le persone prive del titolo per rimanere in Italia e soggette a provvedimento di espulsione?

Come si potrebbe garantire l’effettività di un’espulsione eliminando lo strumento legale attualmente previsto per trattenere tali individui in attesa del loro allontanamento dal territorio nazionale?

I consiglieri hanno inoltre espresso una critica decisa nei confronti della definizione di "spot" attribuita alla presenza dei parlamentari di FdI davanti al CPR di Palazzo San Gervasio. Hanno interpretato questa etichetta come un tentativo di deviare il dibattito pubblico dalle questioni concrete e urgenti, spostandolo verso una sterile polemica politica, anziché concentrarsi sulla ricerca di soluzioni efficaci e durature.

Legalità e dignità: i pilastri dell'azione di governo

La nota si conclude con un richiamo esplicito ai valori che, secondo Fratelli d’Italia, devono guidare l’azione di chi detiene responsabilità di governo.

Viene affermato con chiarezza che la legalità vale per tutti e che la dignità appartiene a tutti. Lo Stato, in questa prospettiva, ha il dovere imprescindibile di garantire entrambi questi principi. È proprio su questo terreno, si legge nella nota, che si misura la vera responsabilità di chi aspira a governare, ben oltre la semplice capacità di trasformare ogni questione in uno scontro politico fine a se stesso.

Il ruolo dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio

I Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) sono strutture essenziali, previste dalla normativa vigente, specificamente dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998. La loro funzione principale è quella di trattenere temporaneamente i cittadini stranieri irregolari in attesa dell’esecuzione del provvedimento di espulsione.

Questi centri, dislocati in diverse località sul territorio italiano, come ad esempio il CPR di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza, sono strumenti fondamentali per consentire alle forze dell’ordine di garantire l’effettiva attuazione delle decisioni di espulsione, assicurando che le persone senza diritto di permanenza vengano rimpatriate secondo le procedure stabilite dalla legge.