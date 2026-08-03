Lo scontro tra Uefa e Fifa è tutt'altro che chiuso. Dopo il passo indietro sul progetto di apertura ai privati di parte delle attività commerciali legate ai Mondiali, i rapporti tra le due organizzazioni restano ai minimi termini, tra minacce di azioni legali, ipotesi di sfiducia nei confronti di Gianni Infantino e indiscrezioni sul futuro della presidenza della federazione internazionale.

La minaccia di azioni legali

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Telegraph, la Uefa starebbe valutando iniziative legali in relazione al progetto denominato "Fifa Forward Enterprise", con cui la Fifa intendeva aprire agli investitori privati parte delle proprie attività commerciali, compresa la gestione della Coppa del Mondo.

Sempre secondo il quotidiano, la Uefa avrebbe inoltre chiesto alla Fifa di conservare tutta la documentazione e i dati elettronici relativi al progetto, per evitare qualsiasi rischio di distruzione o alterazione di elementi ritenuti rilevanti. L'eventuale occultamento di documenti potrebbe essere considerato assimilabile alla distruzione di prove.

I possibili successori di Infantino

Secondo fonti citate da The Telegraph, la Uefa starebbe sostenendo Victor Montagliani, presidente della Concacaf, e Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente della Confederazione asiatica, come possibili candidati alla successione di Gianni Infantino.

La federazione europea non intenderebbe proporre un proprio candidato, ritenendo che non avrebbe i numeri necessari per essere eletto e preferendo una figura ritenuta in grado di unire le diverse confederazioni.

L'ipotesi della sfiducia

La Uefa sarebbe pronta a votare una mozione di sfiducia nei confronti di Infantino qualora il presidente della Fifa non decidesse di dimettersi. Secondo le fonti citate dal quotidiano britannico, tutti i 55 membri della Uefa sarebbero pronti a sostenere l'iniziativa.

La stessa Uefa, attraverso un comunicato, avrebbe inoltre chiarito di ritenere ormai compromesso il rapporto di fiducia con Infantino, nonostante il ritiro del progetto contestato.

Il regolamento della Fifa prevede che il Consiglio convochi un Congresso straordinario se almeno un quinto delle 211 federazioni affiliate presenta una richiesta scritta. In caso di convocazione, il Congresso dovrebbe riunirsi entro tre mesi e la mozione di sfiducia verrebbe approvata con la maggioranza semplice dei voti validi, pari ad almeno 106 federazioni.

Secondo il quadro ricostruito nel testo, considerando la contrarietà espressa da Uefa, Confederazione asiatica e Concacaf al progetto "Fifa Forward Enterprise", i potenziali voti favorevoli alla sfiducia arriverebbero a 143. Tuttavia, il ritiro del piano annunciato da Infantino il 30 luglio potrebbe consentirgli di mantenere la guida della Fifa, dal momento che l'opposizione condivisa riguardava il progetto e non necessariamente la sua permanenza alla presidenza.

La smentita sulla telefonata con Rubio

Nel frattempo è arrivata anche una smentita su una presunta telefonata tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e Gianni Infantino.

"Il segretario Rubio non ha in programma di parlare con Infantino e non c'è nessuna chiamata stamattina.

Il New York Post dovrebbe controllare le sue fonti o avrebbe potuto semplicemente chiederlo a noi", ha scritto su X il vicesegretario di Stato per la Comunicazione, Dylan Johnson.

In precedenza il New York Post aveva riferito di un'imminente telefonata tra Rubio e Infantino, sostenendo inoltre che il presidente della Fifa stesse cercando un sostegno da parte del presidente Donald Trump e avesse tentato più volte di contattarlo senza successo.