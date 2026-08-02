Il mercato delle big italiane continua a svilupparsi tra possibili colpi in entrata e occasioni da cogliere in uscita. La Fiorentina starebbe valutando Edon Zhegrova della Juve per il reparto offensivo nel caso in cui non dovesse concretizzarsi il prestito di Franco Mastantuono dal Real Madrid, mentre l'Inter incassa il crescente interesse per Kristjan Asllani. Nel frattempo, il futuro di Romelu Lukaku potrebbe aprire uno scenario internazionale con l'attaccante del Napoli finito nel mirino dell'Atlanta in MLS.

Fiorentina, Zhegrova alternativa a Mastantuono: possibile intesa con la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Fiorentina starebbe monitorando diversi esterni offensivi in caso di mancato accordo con il Real Madrid per il prestito di Franco Mastantuono. Tra i profili valutati dalla dirigenza viola ci sarebbe anche Edon Zhegrova, esterno kosovaro della Juventus considerato in uscita dopo una stagione decisamente al di sotto delle aspettative.

Il classe 1999 sarebbe alla ricerca di una nuova opportunità per rilanciarsi e trovare quella continuità che a Torino non è riuscito a garantire. La concorrenza interna alla Continassa, aumentata anche con l'arrivo di Kerim Alajbegovic, potrebbe infatti ridurre ulteriormente il suo spazio nella prossima stagione.

La Fiorentina rappresenterebbe quindi una possibile soluzione ideale per entrambe le parti, con il giocatore che avrebbe la possibilità di ritrovare fiducia e il club viola di aggiungere qualità e imprevedibilità al proprio reparto offensivo.

I rapporti tra Juventus e Fiorentina, inoltre, sarebbero particolarmente positivi anche grazie all'arrivo in Toscana di una vecchia conoscenza bianconera come Fabio Paratici. Per questo motivo non sarebbe da escludere un'intesa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto, formula che permetterebbe alla Juventus di non perdere definitivamente il controllo sul cartellino del giocatore.

Inter, Asllani richiesto dall'Hull City. Atlanta in pressing su Lukaku

In casa Inter continua invece ad aumentare il numero delle pretendenti per Kristjan Asllani. Dopo l'interesse dell'Atalanta, secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, anche l'Hull City avrebbe manifestato interesse per il centrocampista albanese. La società inglese sarebbe pronta a proporre un prestito con diritto di riscatto, mentre la volontà dell'Inter sarebbe quella di inserire nell'operazione un obbligo di riscatto, così da trasformare la partenza del giocatore in una cessione definitiva. La distanza sulla formula resta quindi il principale ostacolo da superare, ma il futuro di Asllani sembra sempre più lontano da Milano.

Infine, secondo quanto riferito dal giornalista Sacha Tavolieri, l'Atlanta avrebbe avviato i primi colloqui per ingaggiare Romelu Lukaku. Il club della MLS starebbe spingendo per trovare un accordo con l'attaccante belga, soprattutto dopo che il centravanti avrebbe aperto alla possibilità di lasciare il Napoli. La trattativa sarebbe comunque ancora in una fase iniziale: al momento sarebbero in corso le discussioni sui termini personali, con diversi aspetti ancora da definire prima di un'eventuale fumata bianca.