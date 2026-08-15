Il mercato delle big italiane potrebbe entrare in una fase decisiva proprio attraverso le cessioni. Al Milan, Youssouf Fofana resterebbe infatti uno dei principali candidati a lasciare il club e la sua situazione avrebbe attirato l'attenzione della Juventus, ancora alla ricerca di un mediano dinamico. L'Inter, invece, non avrebbe ancora trovato le risorse sufficienti per affondare il colpo su Curtis Jones nonostante l'uscita di Frattesi, con Luis Henrique che potrebbe diventare la pedina sacrificabile per finanziare l'operazione.

Milan, Fofana sul mercato: la Juventus può inserirsi

Youssouf Fofana resterebbe in cima alla lista dei giocatori in uscita dal Milan in questa sessione estiva. Una decisione che avrebbe inevitabilmente attirato l'attenzione della Juventus, società che da tempo è alla ricerca di un centrocampista capace di garantire corsa, fisicità e dinamismo in mezzo al campo. Il francese potrebbe quindi diventare un'opportunità concreta per la dirigenza bianconera, alla ricerca di un profilo in grado di completare il reparto.

Non è un caso che la Juventus abbia seguito per diverse settimane Franck Kessié, ancora considerato tra i possibili obiettivi. L'ivoriano, però, avrebbe pretese economiche particolarmente elevate, nonostante sia attualmente svincolato e quindi acquistabile a parametro zero.

Fofana, al contrario, avrebbe un costo per il cartellino, ma potrebbe risultare più accessibile soprattutto sul piano dell'ingaggio. Il Milan sarebbe disposto ad ascoltare proposte comprese tra i 18 e i 20 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista transalpino. Una cifra che la Juventus dovrà valutare, soprattutto considerando la necessità di intervenire anche in altri reparti.

Inter, Curtis Jones ancora lontano: Luis Henrique può finanziare l'affare

In casa Inter, invece, la situazione legata a Curtis Jones sarebbe ancora da definire. L'uscita di Davide Frattesi, diventato un nuovo giocatore della Lazio, sembrava infatti destinata a creare le condizioni economiche per accelerare sull'inglese del Liverpool.

Tuttavia, le cifre relativamente contenute dell'operazione a causa delle nuove formule emerse dopo l'intervento della Lega Serie A non sarebbero sufficienti per permettere ai nerazzurri di chiudere l'affare.

La dirigenza interista avrebbe quindi bisogno di un'ulteriore cessione per fare cassa e aumentare il margine di manovra. Il nome più indicato potrebbe essere quello di Luis Henrique, esterno brasiliano che nelle ultime settimane è stato accostato con insistenza alla Roma. Il giocatore avrebbe una valutazione vicina ai 30 milioni di euro e un'eventuale partenza permetterebbe all'Inter di ottenere risorse importanti da reinvestire immediatamente sul mercato.