Il Foggia ha iniziato la stagione di Serie C nel migliore dei modi, espugnando lo stadio Ezio Scida di Crotone con il risultato di 0-1. La sfida, però, potrebbe aver lasciato qualcosa in più dei tre punti. I dirigenti rossoneri avrebbero infatti individuato proprio nella rosa calabrese alcuni profili interessanti, a partire da Zak Ruggiero, che come riportato da calciofoggia.it sarebbe finito sotto osservazione dopo la gara.

Foggia su Zak Ruggiero: il talento del Crotone convince i rossoneri

Tra i giocatori che avrebbero attirato maggiormente l'attenzione del Foggia c'è Zak Ruggiero.

Classe 2001, con esperienze alle spalle con Trapani e Audace Cerignola, il calciatore, ritornato al Crotone nelle scorse settimane, avrebbe impressionato i vertici societari durante la partita di lunedì sera, conclusa con la vittoria del Foggia di misura con rete di Petito nella prima frazione di gioco. Il club rossonero starebbe valutando con interesse la sua situazione, mentre continua a seguire anche Filippo Groppelli, terzino già accostato al Foggia nelle scorse settimane.

Calciomercato Foggia, nel mirino anche Armini, Zunno e Musso

Il mercato del Foggia potrebbe quindi guardare con decisione verso la Calabria. Oltre a Ruggiero e Groppelli, i rossoneri gradirebbero altri tre elementi del Crotone: il difensore Nicolò Armini, l'esterno offensivo Marco Zunno e l'attaccante Antonino Musso.

Una lista che conferma come la società pugliese stia monitorando con attenzione diversi profili della formazione rossoblù, alla ricerca di rinforzi già rodati per la categoria. I calciatori pitagorici, comunque, non partiranno a meno di maxi offerte.

Foggia come il Crotone: tanti ex rossoblù nella rosa

L'operazione Crotone non sarebbe una novità assoluta per il Foggia. Nella rosa rossonera sono già presenti Di Pasquale, Gallo, Oviszach, Panico e Saro, tutti con un passato in Calabria. A loro si aggiunge Gaetano Auteri, tecnico che ha già guidato il Crotone. Il Foggia sembra dunque voler costruire una sorta di nuovo legame con il club calabrese, ma il Crotone non intende svendere i propri giocatori né prendere in considerazione offerte ritenute troppo basse.