Il mercato della Capitale potrebbe accendersi attorno a due nomi di primo piano. Davide Frattesi sarebbe diventato un obiettivo condiviso da Juventus e Lazio, con l'Inter pronta a valutarne la cessione per circa 25 milioni di euro. Dall'altra parte del Tevere, invece, la Roma starebbe lavorando su Gabriel Martinelli, per il quale sarebbero già partiti i primi contatti con gli emissari del brasiliano.

Frattesi, Juventus e Lazio alla sfida

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate su X dall'insider di mercato Damiano Coccia, su Davide Frattesi potrebbe presto scatenarsi una vera e propria asta.

Il centrocampista dell'Inter, considerato in uscita dalla Pinetina per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, continuerebbe a essere seguito con attenzione dalla Juventus, ma nelle ultime ore sarebbe emerso anche l'interesse della Lazio. Per Frattesi si tratterebbe di un possibile ritorno alle origini: il centrocampista è infatti nato a Roma e ha trascorso gran parte della propria formazione proprio nel settore giovanile biancoceleste, prima di intraprendere il percorso che lo ha portato dall'altra parte della Capitale e poi a Sassuolo. La situazione economica della Lazio, però, rappresenterebbe il principale ostacolo all'operazione. Il club di Claudio Lotito potrebbe provare a impostare l'affare attraverso un prestito con eventuale riscatto da rimandare alla prossima estate.

L'alternativa sarebbe una cessione definitiva, ma in quel caso sarebbe necessario prima fare spazio a Formello attraverso l'uscita di un giocatore per una cifra molto simile ai 25 milioni necessari per arrivare a Frattesi.

Roma, colloqui per Martinelli: l'Arsenal chiede 35-40 milioni

Anche sull'altra sponda del Tevere il mercato starebbe entrando nel vivo. La Roma continuerebbe infatti a lavorare per regalare a Gian Piero Gasperini quell'esterno offensivo alto a sinistra richiesto dal tecnico piemontese ormai da tempo e questo al netto del possibile arrivo di Mora. Uno dei nomi più interessanti resterebbe quello di Gabriel Martinelli, già accostato nelle scorse ore anche alla Juventus ma particolarmente apprezzato dalle parti di Trigoria.

Secondo le ultime notizie provenienti dall'Inghilterra, la Roma avrebbe avviato i primi colloqui con i rappresentanti del brasiliano per comprendere la sua disponibilità a trasferirsi nella Capitale. Un primo passo esplorativo che potrebbe diventare qualcosa di più concreto nelle prossime settimane. L'Arsenal, dal canto suo, sarebbe disposto a valutare la cessione del giocatore, ma senza concedere sconti eccessivi. Per lasciar partire Martinelli, infatti, i Gunners pretenderebbero una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una valutazione importante per un calciatore che andrà in scadenza nel 2027.