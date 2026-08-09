L'Udinese ha conquistato la prima edizione della Fvg Cup, un torneo triangolare disputato a Udine che ha visto la partecipazione di Barcellona e Nottingham Forest. La competizione si è articolata in tre tempi da quarantacinque minuti ciascuno, culminando con la vittoria dei bianconeri nella gara decisiva.

Nel match finale, l'Udinese ha superato il Barcellona per uno a zero, grazie a una rete siglata da Bayo nei minuti conclusivi dell'incontro. I blaugrana, dal canto loro, hanno affrontato la sfida con una formazione notevolmente ringiovanita, schierando ben sette giocatori under 20 nell'undici iniziale e introducendone altri nel corso della partita, a testimonianza di una chiara volontà di sperimentazione e valorizzazione dei talenti futuri.

Questa vittoria assume un significato particolare per la società friulana, che ha potuto celebrare il successo davanti al proprio pubblico in concomitanza con il quarantesimo anniversario della proprietà della famiglia Pozzo, un traguardo importante ricordato pochi giorni prima dell'evento. Un modo ideale per festeggiare un'epoca di gestione e successi.

Le sfide del triangolare: Udinese, Barcellona e Nottingham Forest

Il percorso dell'Udinese verso la vittoria è iniziato con un'altra affermazione per uno a zero contro il Nottingham Forest. In quella partita, la rete decisiva è stata realizzata da Solet al ventottesimo minuto, con un colpo di testa imperioso su calcio d'angolo battuto da Zaniolo, dimostrando fin da subito la solidità e la determinazione della squadra di casa.

Il secondo mini-match della serata ha visto il Barcellona prevalere per uno a zero sul Nottingham Forest. L'incontro, ricco di emozioni e occasioni da entrambe le parti, è stato deciso da un calcio di rigore trasformato da Raphinha allo scadere. L'episodio che ha portato al penalty, un tocco di mano in area, è stato definito "quanto meno dubbio", aggiungendo un elemento di discussione alla partita.

Durante il torneo, il Barcellona, sotto la guida di Hansi Flick, ha mostrato una squadra ancora in fase di rodaggio. Nonostante l'impiego di una formazione inizialmente vicina a quella titolare contro il Nottingham Forest, i catalani hanno faticato a imporre il proprio gioco. Il Nottingham Forest, dal canto suo, ha sfoderato una prestazione vivace e ha creato diverse opportunità, colpendo anche un palo e reclamando un rigore non concesso, ma non è riuscito a concretizzare il proprio potenziale offensivo.

Il ritorno in campo di Raphinha è stato uno degli aspetti positivi per il Barcellona, con il giocatore che si è rivelato decisivo nel primo incontro con il suo gol su rigore. Nel secondo match contro l'Udinese, la formazione spagnola ha optato per un ampio carosello di cambi, concludendo la partita con una squadra profondamente rinnovata, segno di una strategia volta a testare l'intera rosa.

Il Nottingham Forest, pur non avendo ottenuto vittorie, ha evidenziato buone trame di gioco e un approccio combattivo in entrambe le sfide, ma la mancanza di concretezza sotto porta ha impedito alla squadra inglese di raccogliere punti. La Fvg Cup ha rappresentato per tutte le formazioni un'importante occasione per valutare lo stato di forma e per integrare nuovi schemi e giovani promesse in vista degli impegni futuri.