Il mercato continua a offrire nuove opportunità alle big della Serie A, sempre attente ai giovani talenti in grado di garantire qualità e prospettiva. Una fra Juventus, Inter e Milan avrebbe acceso i riflettori su un promettente centrocampista del River Plate, mentre la Roma sarebbe pronta a lanciare la sfida al Napoli per Costantino Favasuli.

Galarza stuzzica Juventus, Inter e Milan: può arrivare per 10 milioni

Secondo quanto riferito dalla giornalista German García su X, una tra Juventus, Inter e Milan potrebbe presto muovere i primi passi concreti per Matías Galarza, centrocampista del River Plate che si sta mettendo in luce anche grazie alla sua grande duttilità tattica.

Il classe 2002, nato in Paraguay, è un mediano mancino capace di interpretare più ruoli con la stessa efficacia: può agire davanti alla difesa come regista, essere impiegato da mezz'ala di sinistra oppure avanzare il proprio raggio d'azione fino alla posizione di trequartista. Una versatilità che lo rende un profilo particolarmente interessante per diversi club europei. A rendere ancora più intrigante l'operazione sarebbe la valutazione del cartellino, ritenuta ancora abbordabile. Il River Plate potrebbe infatti lasciarlo partire per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, investimento che rappresenterebbe una scommessa dal costo contenuto per una società di vertice della Serie A.

Roma, spunta Favasuli: costa meno di Read e Molina

Nel frattempo la Roma continua a fare i conti con le difficoltà incontrate nella ricerca di un terzino, sia destro sia sinistro. Le elevate richieste economiche avanzate per alcuni degli obiettivi principali avrebbero spinto il direttore sportivo D'Amico a valutare nuove soluzioni. L'ultima idea porterebbe a Costantino Favasuli, esterno che sarebbe finito anche nel mirino del Napoli nell'ambito dei contatti con il Catanzaro. Il giocatore potrebbe essere acquistato esercitando una clausola rescissoria da 8 milioni di euro, cifra decisamente più contenuta rispetto alle valutazioni di altri profili seguiti dalla Roma. Per Givairo Read, infatti, il Feyenoord continua a chiedere una somma che supera i 30 milioni di euro, mentre anche Nahuel Molina resta un obiettivo economicamente più impegnativo.

Favasuli rappresenterebbe quindi una soluzione più sostenibile, senza rinunciare a un calciatore giovane e con ampi margini di crescita, motivo per cui i giallorossi potrebbero presto decidere di inserirsi concretamente nella corsa al suo cartellino.