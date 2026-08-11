Il Foggia 1920 piazza un colpo importante per il centrocampo. Il club rossonero ha ufficializzato l’arrivo di Andrea Gallo dal Crotone con la formula del prestito e obbligo di riscatto, a condizioni già stabilite. Il centrocampista, classe 1997, torna così a vestire la maglia del Foggia e si lega alla società fino al 30 giugno 2027. Un’operazione che porta esperienza e personalità in mezzo al campo. Potrebbe accasarsi alla Casertana nelle prossime ore un altro calciatore che ha lasciato nei giorni scorsi il Crotone: il centrocampista Mattia Sandro, dopo al rescissione del contratto con i calabresi, sarebbe prossimo alla firma con i campani.

Andrea Gallo al Foggia: ritorno in rossonero fino a fine stagione, poi il riscatto

Andrea Gallo, nato a Castellammare di Stabia il 15 giugno 1997, conosce bene la Serie C. Nel corso della carriera ha costruito la propria esperienza attraverso diverse piazze, tra cui Picerno e Lucchese. Nell’ultima stagione ha giocato con il Crotone, confermandosi un centrocampista continuo e combattivo. Ora il ritorno a Foggia rappresenta una nuova tappa, con il giocatore chiamato a mettere esperienza e carattere al servizio della squadra.

Foggia, Gallo: “Ho desiderato fortemente questo ritorno”

Il legame tra Andrea Gallo e Foggia non è soltanto sportivo. Il centrocampista ha accolto il ritorno in rossonero con parole nette, spiegando di averlo voluto fortemente.

“L’emozione che provo non si può spiegare”, ha dichiarato. Gallo ha quindi promesso massimo impegno per la maglia e per il pubblico foggiano. Un messaggio chiaro, soprattutto per una piazza che si aspetta personalità e continuità dal nuovo centrocampista.

Calciomercato Serie C: Sandri verso la Casertana

Il mercato della Serie C registra intanto un’altra operazione che coinvolge un centrocampista proveniente dal Crotone. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, la Casertana è vicina a Mattia Sandri, classe 2001, reduce dalle esperienze con Milan Futuro e Crotone nelle ultime due stagioni. L’accordo tra il giocatore e i falchetti potrebbe diventare definitivo già domani. Il centrocampista è quindi pronto a una nuova esperienza in Serie C.