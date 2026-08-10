Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, si è detto pienamente soddisfatto della prestazione della sua squadra nella vittoria per 2-1 contro il Frosinone, evidenziando l’ottima interpretazione del gioco e la mentalità mostrata dai giocatori. Questo successo chiude il ciclo di amichevoli estive, proiettando i biancocelesti verso l'inizio della stagione ufficiale.

Le dichiarazioni di Gattuso

“Si lavora per vincere. Sono soddisfatto, sappiamo che dobbiamo migliorare ma mi tengo il buono fatto”, ha dichiarato Gattuso, contento dell'interpretazione delle partite e della voglia mostrata dopo un mese di lavoro.

“Mi piace la mentalità di questi ragazzi, la voglia che mettono e come lavorano. Dobbiamo rischiare, la coperta è corta ma sono soddisfatto, anche se non basta. L’importante è credere in quello che facciamo”, ha aggiunto, sottolineando la fiducia nel progetto.

Gattuso ha poi confrontato la situazione con la stagione precedente: “Rispetto all’anno scorso abbiamo smontato molto, Sarri è un maestro. Noi stiamo provando a fare qualcosa di diverso”. Ha elogiato la reazione della squadra dopo il gol subito, citando l'esempio di Zaccagni: “Oggi Zaccagni, l’anno scorso si sarebbe fatto buttare fuori. Invece gli ho fatto i complimenti, è questo l’atteggiamento che dobbiamo avere, non serve protestare.

Se vogliamo giocare così, abbiamo solo la strada del lavoro, non possiamo allenarci a basso ritmo o andare piano”.

Sulla possibilità di adottare una difesa a tre, il tecnico ha mostrato flessibilità: “Si può fare tutto, ma dipende dagli avversari. Per portare la ‘spesa’ a casa bisogna provare qualsiasi cosa”.

Il percorso di preparazione estiva della Lazio

La sfida contro il Frosinone, disputata il 9 agosto 2026 allo stadio “Stirpe”, ha concluso le sei amichevoli del precampionato della Lazio. Il ritiro estivo, iniziato il 13 luglio a Formello con un programma intenso di doppie sedute, ha visto i biancocelesti confrontarsi con la Primavera, la Flaminia Civita Castellana, l’Avellino, l’Ascoli e l’Ostiamare.

Questa serie di test ha permesso a Gattuso di valutare attentamente la condizione fisica dei giocatori e l’interpretazione tattica della squadra in vista dell’imminente inizio ufficiale della stagione.