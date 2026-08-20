Il Genoa si prepara ad affrontare il Napoli nella sfida di Serie A di sabato sera, una partita che sarà diretta dall'arbitro Di Bello. La designazione arbitrale ha generato un certo nervosismo all'interno dello spogliatoio rossoblù, come ha apertamente ammesso l'allenatore Daniele De Rossi. Questa tensione è legata a una serie di episodi contestati che in passato hanno visto il fischietto pugliese protagonista in decisioni sfavorevoli al club ligure.

Tra i precedenti richiamati alla memoria, spiccano i rigori non assegnati in due distinte occasioni: uno su Pandev e un altro su Ostigard, entrambi in partite contro la Roma.

A questi si aggiunge un episodio più recente, risalente alla passata stagione, quando Di Bello, operando come arbitro al VAR, segnalò un rigore su Vergara. Quella decisione fu cruciale, poiché permise al Napoli di conquistare la vittoria a Marassi grazie alla trasformazione di Hojlund dal dischetto.

De Rossi ha condiviso la sua reazione iniziale alla notizia: "Quando è arrivata la designazione confesso che nemmeno ricordavo che fosse lui al Var per l'episodio della passata stagione, però l'ho percepito qua dentro perché nello spogliatoio i giocatori non erano tranquillissimi". Nonostante il malcontento percepito tra i suoi, l'allenatore ha voluto esprimere un messaggio di fiducia: "Sono sicuro, nonostante siamo stati sfortunati in passato, che Di Bello sia un bravo arbitro che farà una grande partita.

Gli errori ci possono stare l'importante sarà la collaborazione". Un'affermazione che sottolinea l'importanza di un approccio collaborativo nel calcio moderno.

Il ruolo di Orsato e le nuove regole arbitrali

Nel contesto della gestione arbitrale, De Rossi ha posto l'accento sul nuovo incarico di Orsato, ora responsabile della commissione Can di Serie A e B. L'allenatore ha rimarcato l'importanza di un dialogo costruttivo e di un rinnovato spirito di collaborazione tra la classe arbitrale e le squadre. "Abbiamo appena fatto una bella chiacchierata con Orsato e il suo gruppo quando hanno spiegato a tutti le nuove regole e un approccio con questo nuovo ciclo collaborativo importante", ha aggiunto il tecnico del Genoa, evidenziando la volontà di superare le polemiche passate e inaugurare una stagione arbitrale più serena e trasparente.

Calciomercato: un controsenso a campionato in corso

Durante la conferenza stampa, De Rossi ha toccato anche il delicato tema del calciomercato, la cui finestra di trasferimenti rimane aperta anche a campionato già iniziato. L'allenatore ha espresso una critica chiara, definendo la situazione un "controsenso" che coinvolge tutte le squadre. "Non dobbiamo cercare alibi in questo perché è così per tutti e anche il Napoli avrà gli stessi problemi onestamente. È una cosa di cui ho già parlato, è un controsenso a prescindere non tanto per le ultime settimane, quanto per le prime", ha spiegato il tecnico, sottolineando come questa dinamica crei difficoltà nella preparazione e nella gestione delle rose.

A supporto della sua tesi, De Rossi ha ricordato esperienze personali passate, come un precampionato svolto con la Roma con una rosa significativamente ridotta, a causa di impegni internazionali dei giocatori. Ha concluso il suo intervento sul tema con una nota di frustrazione condivisa: "Non voglio parlare di mercato: è fastidioso, ma è fastidioso per me come sarà fastidioso per Allegri e come sarà fastidioso per tutti gli altri allenatori". Un disagio che, a suo dire, accomuna l'intera categoria degli addetti ai lavori.