Il giornalista turco Burhan Can Terzi è stato fermato dalla polizia a Istanbul. L'episodio è avvenuto dopo la diffusione di una notizia su un presunto trasferimento di Jamal Musiala dal Bayern Monaco al Galatasaray. La vicenda ha generato reazioni nel calcio turco, portando al trattenimento di Terzi per alcune ore su disposizione del procuratore generale di Bakirkoy, prima del suo rilascio.

La voce di mercato, pubblicata da Terzi, ipotizzava il passaggio del giovane talento Musiala al club di Istanbul. Il Galatasaray ha però smentito categoricamente la trattativa, definendola "falsa" e un "tentativo di fuorviare il pubblico e screditare le attività di mercato del club".

La società ha invitato i tifosi a "basarsi solo sulle dichiarazioni ufficiali del club, ignorando notizie e speculazioni infondate".

Il fermo e la posizione del club

Il fermo di Burhan Can Terzi, il primo di questo tipo, si è concluso con il rilascio dopo poche ore, senza restrizioni. La decisione è stata innescata da denunce di sostenitori del Galatasaray, i quali hanno ritenuto che la persistenza del giornalista nel diffondere la notizia, nonostante la smentita ufficiale, costituisse una diffusione pubblica di informazioni fuorvianti. Il club ha ribadito la propria professionalità, affermando che "il Galatasaray opera con meticolosità e riservatezza nel mercato, e notizie infondate non altereranno i suoi obiettivi".

Contesto e implicazioni

La vicenda ha riacceso il dibattito sulla responsabilità dei media sportivi e sulla gestione delle notizie di calciomercato in Turchia. Burhan Can Terzi ha dichiarato di "mettere la propria testa in gioco" a sostegno della sua versione, malgrado la smentita del Galatasaray. L'intervento delle autorità, con indagine della Procura di Bakirkoy, evidenzia la crescente attenzione verso la diffusionedi informazioni considerate fuorvianti, specialmente in contesti di forte passione sportiva. Il caso evidenzia la necessità di informazione responsabile e la delicatezza delle dinamiche di mercato calcistico.