L'attesa è palpabile a Firenze per l'esordio ufficiale di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina. Il tecnico, alla vigilia del primo impegno stagionale valido per i trentaduesimi di Coppa Italia, ha espresso grande entusiasmo e determinazione. La sfida vedrà i viola affrontare il Benevento allo stadio Franchi alle 21.15, e Grosso ha manifestato piena soddisfazione per il clima positivo che circonda la squadra: "Siamo felici di lavorare sentendo così tanto entusiasmo dai tifosi, percepiamo grande energia. La responsabilità non ci pesa, siamo emozionati di iniziare".

Grosso ha enfatizzato l'importanza cruciale della partita, definendola un appuntamento "da dentro o fuori", e ha ribadito l'obiettivo di superare il turno. Ha riconosciuto che le difficoltà non mancheranno, data la profonda trasformazione della rosa: "c'è ancora da lavorare per costruire ciò che di bello abbiamo in mente". L'allenatore si è detto anche soddisfatto del mercato condotto dalla società, che ha portato nove nuovi giocatori, tra cui l'attaccante Mateo Pellegrino, giunto a Firenze per visite mediche e firma. Nonostante gli innesti, Grosso ha ammesso: "ci manca però ancora qualcosa soprattutto in attacco".

Un Franchi in festa per il debutto stagionale viola

Per l'incontro di Coppa Italia, si prevede un'affluenza significativa: oltre 11.000 spettatori attesi al Franchi.

Tra questi, il presidente Joseph Commisso e sua madre Catherine, che hanno anticipato il loro arrivo a Firenze. L'atmosfera si preannuncia dunque particolarmente calorosa per il debutto ufficiale della nuova Fiorentina di Grosso, un appuntamento già fondamentale per le ambizioni della stagione.

Il percorso estivo della Fiorentina verso la nuova annata

La preparazione della Fiorentina per la stagione 2026/2027 è stata scandita da un intenso programma di eventi, tra presentazioni ufficiali, ritiro e amichevoli estive. Il club ha delineato gran parte del percorso che ha accompagnato la squadra verso l'inizio degli impegni ufficiali, previsto per il 16 agosto al Franchi nei Trentaduesimi di Coppa Italia contro la vincente di Benevento‑Ravenna.

Il calendario estivo ha preso il via, seppur non ancora ufficialmente, il 6 luglio, con la presentazione delle nuove maglie Joma. I giorni successivi, 7 e 8 luglio, sono stati dedicati alle visite mediche per i giocatori convocati da Fabio Grosso. Dal 9 al 23 luglio, la squadra ha svolto il consueto ritiro presso il Rocco B. Commisso Viola Park. Proprio il 9 luglio, giorno di inizio del ritiro, ha avuto luogo la presentazione del nuovo allenatore viola, in una data simbolica che ha ricordato i vent'anni dalla storica notte di Berlino.

Il programma delle amichevoli estive ha offerto diversi test importanti. Il primo è stato il 19 luglio (18.30) contro la Primavera viola. Tre giorni dopo, il 22 luglio (ore 19), la Fiorentina ha affrontato il Gubbio, sempre al Viola Park.

Conclusa questa prima fase, la squadra si è trasferita in Inghilterra dal 24 luglio per una mini-tournée con base a Londra. Qui, i viola hanno giocato il 25 luglio (ore 20.30) contro il Queens Park Rangers a Loftus Road, e successivamente, il 29 luglio (ore 20.30), contro il Watford, un'occasione per incontrare Edoardo Bove. L'ultimo test annunciato è stato il 6 agosto (ore 20) al Viola Park contro il Deportivo La Coruña, una sfida internazionale che ha rappresentato la prova generale prima dell'avvio degli impegni ufficiali.