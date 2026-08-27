Momenti di forte tensione hanno segnato il fischio finale della partita di ritorno dell’ultimo turno preliminare di Champions League tra Lione e Fenerbahce. Al termine dell’incontro, Matteo Guendouzi, ex centrocampista della Lazio e ora in forza al club turco, ha scatenato una vera e propria rissa con un gesto provocatorio rivolto ai tifosi di casa.

La gara, decisiva per l’accesso alla fase a gironi della massima competizione europea, ha visto il Fenerbahce imporsi per due reti a uno. I gol di Muriqi e Brown hanno vanificato la rete di Fofana per il Lione, consentendo alla squadra turca di conquistare la qualificazione dopo l’1-1 dell’andata.

La provocazione di Guendouzi e la reazione

Al fischio finale, Guendouzi ha celebrato la vittoria rivolgendosi direttamente alle tribune e urlando “Allez OM”, un chiaro riferimento al suo passato al Marsiglia, storica e acerrima rivale del Lione in Ligue 1. Questo gesto ha immediatamente acceso gli animi, sia sugli spalti che in campo, con i giocatori del Lione che si sono scagliati contro il centrocampista francese.

Lo stesso Guendouzi ha spiegato che la tensione era già palpabile prima dell’inizio della partita. Ha raccontato di essere stato bersagliato da 60mila persone che insultavano la sua famiglia, sua madre e i suoi figli, senza che arbitri o autorità intervenissero. Ha sottolineato che in Francia situazioni simili porterebbero all’interruzione della partita, mentre in questo caso gli insulti sono proseguiti per oltre 90 minuti, inclusi i riscaldamenti.

“È stata una situazione che mi ha toccato profondamente, che mi ha ferito. Per me è stata una totale mancanza di rispetto. E se poi non possiamo nemmeno festeggiare come vogliamo... per me è del tutto ingiusto. Una situazione davvero triste”, ha dichiarato l’ex Lazio, evidenziando il suo profondo malcontento.

Scontri in campo e nel tunnel degli spogliatoi

La situazione è rapidamente degenerata. Un tifoso del Lione è entrato in campo ed è stato aggredito dai giocatori del Fenerbahce nel tunnel degli spogliatoi. Numerosi video dell’accaduto sono diventati virali sui social media, mostrando la concitazione e la violenza degli scontri. Ulteriori dettagli rivelano che Guendouzi avrebbe anche eseguito, con le mani, il celebre gesto del rapper Jul, originario di Marsiglia, intensificando ulteriormente la sua provocazione verso il pubblico di casa.

Nel tunnel del Groupama Stadium, la tensione ha raggiunto il culmine quando Antonio Ferreira, un membro dello staff del Lione e allenatore dei portieri, si è diretto verso Guendouzi, venendo a sua volta affrontato da alcuni giocatori del Fenerbahce. L’episodio ha sollevato seri interrogativi sulla gestione della sicurezza negli stadi e sulle reazioni dei protagonisti in campo, trasformando una serata di calcio europeo in un caso di cronaca sportiva che ha fatto il giro del web.