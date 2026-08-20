Il mercato potrebbe riaccendere l'asse tra Juventus e Milan, con una trattativa che andrebbe oltre i nomi di Fofana e Tomori. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Teun Koopmeiners sarebbe finito nel mirino rossonero come possibile rinforzo per aumentare creatività e pericolosità in mezzo al campo. A Napoli, invece, Gabriel Jesus avrebbe aperto completamente alla possibilità di trasferirsi in azzurro, ma il club partenopeo avrebbe momentaneamente raffreddato la pista, mantenendo alta l'attenzione su Sebastiano Esposito. Infine occhio all'asse fra Lecce e Torino per Marco Dalla Vecchia.

Milan, idea Koopmeiners: la Juventus apre alla cessione

Secondo quanto rivelato su YouTube dal giornalista Giovanni Albanese, sarebbe da tenere sotto stretta osservazione l'asse di mercato tra Juventus e Milan. I rapporti tra le due società potrebbero infatti andare oltre le indiscrezioni legate a Fofana e Tomori, coinvolgendo anche Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese sarebbe particolarmente apprezzato dal club rossonero per la capacità di aggiungere qualità, fantasia e gol alla mediana. Il Milan, infatti, sarebbe alla ricerca di un giocatore in grado di aumentare la creatività del reparto e la versione di Koopmeiners ammirata ai tempi dell'Atalanta rappresenterebbe esattamente il profilo desiderato.

La Juventus, dal canto suo, non porrebbe particolari veti alla partenza del centrocampista. Dopo due stagioni al di sotto delle aspettative, l'olandese potrebbe essere considerato una possibile cessione dalla quale ricavare una cifra importante. La valutazione bianconera si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, una somma che permetterebbe alla società di recuperare parte dell'investimento effettuato e liberare spazio per nuovi innesti.

Napoli, Gabriel Jesus apre ma Manna guarda a Esposito

Sul fronte Napoli, secondo quanto raccontato su X dal giornalista Luca Cerchione, nelle ultime ore ci sarebbe stata una totale apertura di Gabriel Jesus alla possibilità di trasferirsi all'ombra del Vesuvio.

L'attaccante brasiliano, in uscita dall'Arsenal, avrebbe quindi dato il proprio gradimento all'operazione. Il Napoli, tuttavia, avrebbe per il momento raffreddato la pista, preferendo mantenere un atteggiamento prudente prima di decidere se affondare il colpo. Il direttore sportivo Manna continua infatti a monitorare anche altre soluzioni e, in particolare, resta vigile sulla situazione di Sebastiano Esposito. L'attaccante potrebbe tornare sul mercato dopo la rottura con il Cagliari e rappresenterebbe un'opzione interessante per completare il reparto offensivo. L'ipotesi sul tavolo sarebbe quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un'operazione dal valore complessivo vicino ai 15 milioni di euro.

Una formula che potrebbe consentire al Napoli di rinforzarsi senza affrontare immediatamente un investimento particolarmente elevato.

Infine Marco Dalla Vecchia potrebbe presto passare al Lecce dal Torino in prestito con opzione d'acquisto. La società granata, secondo quanto riferito su X dal giornalista Nicolò Schira, avrà un diritto di recompra per il centrocampista classe 2005. Contratto fino al 2031 per il calciatore, che dovrebbe firmare nei prossimi giorni.