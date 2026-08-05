Il mercato continua a entrare nel vivo con nuovi duelli tra le big della Serie A e trattative destinate ad animare le prossime settimane. Napoli e Juventus potrebbero presto contendersi uno dei portieri più interessanti della Bundesliga, mentre il Milan attende una nuova offensiva del Galatasaray per Rafael Leao. Sul fronte Udinese, invece, prende quota un profilo d'esperienza per rinforzare la retroguardia a disposizione di Kosta Runjaic.

Atubolu accende la sfida tra Napoli e Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Napoli e Juventus sarebbero pronte a sfidarsi per Noah Atubolu, portiere del Friburgo che avrebbe manifestato la volontà di cambiare squadra.

Alla base dell'interesse dei due club italiani ci sarebbe anche la recente decisione dell'estremo difensore di non rinnovare il contratto in scadenza nel giugno del 2027, un segnale che potrebbe favorire una cessione già in questa finestra estiva. Il Napoli è alla ricerca di un portiere da affiancare ad Alex Meret e che possa raccogliere potenzialmente l'eredità dell'uscente Vanja Milinkovic-Savic, motivo per cui nei prossimi giorni sarebbe previsto un contatto con l'entourage del giocatore, atteso in Italia. Un incontro che, secondo le indiscrezioni, vorrebbe organizzare anche la Juventus, interessata a valutare da vicino la fattibilità dell'operazione. Con una valutazione intorno ai 15 milioni di euro, Atubolu potrebbe così diventare il protagonista di un vero e proprio duello di mercato tra bianconeri e partenopei.

Il Galatasaray insiste per Leao, l'Udinese pensa a Gudelj

Nel frattempo il Milan continua a monitorare la situazione di Rafael Leao. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, il Galatasaray non avrebbe affatto rinunciato all'idea di portare il fuoriclasse portoghese in Turchia e starebbe preparando una nuova offerta per convincere sia il club rossonero sia il giocatore. I prossimi giorni potrebbero quindi essere decisivi per capire se l'affondo dei giallorossi turchi sarà sufficiente ad aprire una trattativa concreta. Intanto Leao è tornato ad allenarsi con il Milan e, dopo settimane caratterizzate da numerose indiscrezioni sul suo futuro, non è escluso che possa anche restare a disposizione dei rossoneri.

Sul fronte Udinese, invece, secondo quanto riferito su X dal giornalista Marco Conterio, il primo obiettivo per la difesa sarebbe Nemanja Gudelj.

Il nazionale serbo si è recentemente svincolato dal Siviglia e rappresenterebbe una precisa richiesta dell'allenatore Kosta Runjaic, intenzionato a impiegarlo come centrale difensivo. Qualora l'operazione non dovesse concretizzarsi, l'alternativa principale resterebbe Juan Jesus, anche lui libero dopo la conclusione della sua esperienza al Napoli.