Il mercato delle grandi di Serie A guarda sempre più al futuro. Il Napoli starebbe lavorando per portare in azzurro due profili giovanissimi come Marc Guiu e Adin Licina, mentre il Milan potrebbe puntare su Estevao qualora Rafael Leao dovesse partire. A Roma, invece, prende quota Jean-Mattéo Bahoya, esterno del Francoforte che potrebbe costringere la società a sacrificare un giocatore della rosa per finanziare l'operazione.

Napoli, doppio colpo green: Manna punta Guiu e Licina

Il Napoli starebbe preparando una doppia operazione in prospettiva. Secondo le ultime indiscrezioni, il direttore sportivo Giovanni Manna vorrebbe infatti chiudere nei prossimi giorni per Marc Guiu e Adin Licina, due giocatori molto giovani ma considerati interessanti per costruire il futuro della rosa.

Guiu, centravanti spagnolo del Chelsea, rappresenterebbe una soluzione offensiva dalle prospettive importanti e avrebbe il vantaggio di poter essere inserito in un progetto a medio-lungo termine.

L'altro nome è ancora più particolare perché arriva direttamente dalla Juventus. Adin Licina, classe 2007, è attualmente impegnato con la Next Gen bianconera ed era già stato accostato all'Avellino nelle scorse settimane. Il talento tedesco sarebbe però diventato un obiettivo concreto del Napoli, con Manna che lo conoscerebbe dai tempi del Bayern Monaco e lo considererebbe un investimento particolarmente interessante.

Milan, Estevao se parte Leao. Roma, Bahoya costa 30 milioni

Il Milan, invece, continua a monitorare il mercato degli esterni offensivi e potrebbe tornare sul Chelsea.

Secondo quanto riferito da Edoardo Mecca, qualora Rafael Leao dovesse lasciare il club rossonero, la società potrebbe prendere in considerazione Estevao come sostituto. Il brasiliano è un esterno destro che può anche agire da trequartista e avrebbe caratteristiche compatibili con quelle richieste da Ruben Amorim, alla ricerca di un giocatore capace di creare superiorità numerica e giocare tra le linee. Il problema sarebbe soprattutto economico: il Chelsea valuterebbe il classe 2007 intorno agli 80 milioni di euro, rendendo l'operazione estremamente complessa.

Sempre sul tema degli esterni offensivi, la Roma avrebbe messo gli occhi su Jean-Mattéo Bahoya dell'Eintracht Francoforte. Il francese, classe 2005, è considerato un profilo ideale per aumentare velocità e imprevedibilità sulla fascia e la sua valutazione si aggirerebbe tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una cifra importante per il club giallorosso, che dovrebbe quindi valutare una cessione per reperire le risorse necessarie.