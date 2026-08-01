Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato il ritiro del piano per la privatizzazione di quote dei Mondiali di calcio. La decisione giunge a seguito della ferma opposizione di numerose federazioni associate, con la UEFA in prima linea nel guidare il dissenso. Il progetto, che prevedeva la creazione di una nuova entità denominata FIFA Forward Enterprise (FFE), è stato quindi ufficialmente accantonato.

La proposta di Infantino mirava a istituire la FFE, un'entità separata dalla FIFA, incaricata di gestire i diritti commerciali e l'organizzazione di eventi e competizioni calcistiche, aprendo le porte a investitori privati.

Alle 211 federazioni era stato promesso un "bonus" di 40 milioni di dollari in cambio del loro sostegno. Tuttavia, la mancanza di consenso ha costretto il presidente a una netta retromarcia. "Come risultato, la proposta non andrà avanti", ha dichiarato Infantino, specificando che il progetto era subordinato all'approvazione di associazioni membri, Consiglio FIFA, confederazioni e stakeholder.

Il fronte del "no" e le ragioni del ritiro

L'opposizione al piano è stata particolarmente veemente da parte della UEFA, che aveva minacciato il boicottaggio delle competizioni FIFA. Anche la Concacaf (Nord America, Centro America e Caraibi) e la Confederazione Asiatica hanno espresso parere contrario, impedendo il raggiungimento del quorum necessario per la votazione.

La proposta, valutata circa 20 miliardi di dollari, prevedeva la vendita di una partecipazione della nuova filiale a investitori privati selezionati da Thrive Capital, società guidata da Joshua Kushner.

Infantino ha ammesso che "il progetto ha generato divisioni che, indipendentemente dal livello di supporto, non contribuiscono all’obiettivo iniziale". La forte contrarietà delle federazioni ha dunque bloccato ogni sviluppo, portando al definitivo posticipo della votazione, originariamente fissata per il 19 settembre, per mancanza di quorum.

Contesto e scenari futuri

Il dibattito sulla privatizzazione dei Mondiali si è svolto in un clima già teso, segnato da episodi controversi legati alla governance FIFA.

Tra questi, il legame tra Infantino e Donald Trump – che aveva ricevuto il “Premio FIFA per la Pace” nel novembre 2025 – e la revoca della sospensione di Balogun durante il Mondiale su richiesta diretta di Trump, hanno acuito le critiche verso il presidente FIFA. Infantino ha concluso il suo comunicato esprimendo l'intenzione di incontrare le parti interessate nelle settimane successive, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del calcio globale, specie nei paesi con maggiore necessità di supporto.

Questa vicenda rappresenta un momento cruciale per la governance del calcio mondiale, sottolineando come il consenso delle federazioni sia fondamentale nelle decisioni strategiche della FIFA e come le proposte di apertura ai capitali privati richiedano un ampio confronto tra tutte le componenti del movimento calcistico internazionale.