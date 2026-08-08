Il mercato delle big italiane continua a essere condizionato dalle operazioni in uscita. In casa Inter, le difficoltà nel cedere Benjamin Pavard e Davide Frattesi starebbero frenando l'assalto a Curtis Jones, con la società nerazzurra intenzionata ad accelerare la partenza del centrocampista romano. Una situazione che potrebbe favorire la Juventus, da tempo interessata all'ex Sassuolo. Intanto, dalla Turchia arrivano novità sulla Roma, che avrebbe presentato un'offerta ufficiale al Real Madrid per Endrick.

Inter, Frattesi deve partire: la Juventus torna alla finestra

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, le mancate cessioni starebbero creando più di un problema a Marotta e soci. Oltre alla situazione di Pavard, anche il mancato addio di Davide Frattesi avrebbe infatti finora impedito all'Inter di affondare il colpo per Curtis Jones, grande obiettivo per il centrocampo nerazzurro.

La società starebbe quindi spingendo per trovare una sistemazione al centrocampista romano, sempre valutato intorno ai 25 milioni di euro. Una necessità che potrebbe riaccendere concretamente l'interesse della Juventus, da anni affascinata dall'idea di portare l'ex Sassuolo a Torino.

I bianconeri potrebbero valutare anche uno scambio, ma la soluzione più semplice sarebbe quella di finanziare l'operazione attraverso una cessione.

Tra i giocatori considerati sacrificabili ci sarebbe Teun Koopmeiners: qualora la Juventus riuscisse a venderlo, parte dell'incasso potrebbe essere immediatamente reinvestita per provare a convincere l'Inter a cedere Frattesi.

Roma, offerta ufficiale per Endrick: il Fenerbahce si tira fuori

Arrivano invece buone notizie dalla Turchia per la Roma, impegnata nella ricerca di nuovi rinforzi offensivi. Il Fenerbahce, almeno al momento, non sarebbe infatti interessato a Endrick, giovane talento brasiliano del Real Madrid che avrebbe attirato l'attenzione della società giallorossa.

Secondo quanto riferito dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, la Roma avrebbe addirittura presentato un'offerta ufficiale al club spagnolo.

Non sono ancora note le cifre né l'eventuale formula proposta, ma l'ipotesi di un trasferimento a titolo definitivo appare particolarmente complicata.

Dopo aver già ceduto Mastantuono con una formula che gli consente di mantenere il controllo sul giovane talento, il Real Madrid difficilmente sarebbe disposto a fare un'eccezione per Endrick. Per questo motivo, un eventuale approdo del brasiliano nella Capitale potrebbe concretizzarsi soprattutto attraverso un prestito, soluzione che permetterebbe alla Roma di assicurarsi il giocatore senza dover sostenere immediatamente un investimento fuori portata.