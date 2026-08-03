La Juventus è giunta a Hong Kong, inaugurando la sua attesissima tournée estiva. Il gruppo, guidato dall'allenatore Spalletti, è stato accolto calorosamente da numerosi tifosi. Questi, entusiasti, hanno richiesto selfie e autografi ai calciatori, come mostrato sui canali social del club. Lo sbarco in Asia segna l'inizio della preparazione per il primo importante appuntamento della squadra.

Juventus-Chelsea: il debutto al Kai Tak Stadium

Il momento clou della permanenza della Juventus in Asia sarà il debutto contro il Chelsea. Questa sfida di prestigio è in programma per martedì 5 agosto, alle 13:45 ora italiana, presso il Kai Tak Stadium di Hong Kong.

L'incontro è uno degli eventi principali dell'Hong Kong Football Festival, attirando l'attenzione globale e coinvolgendo squadre di calibro internazionale.

Esperienze VIP esclusive per i tifosi del Chelsea

Per la sfida Juventus-Chelsea, il Chelsea Football Club ha annunciato iniziative esclusive per i sostenitori. Pass VIP offrono accesso privilegiato alla Club Lounge ufficiale del Chelsea al Kai Tak Stadium, con ospitalità premium, cibo gourmet e bevande illimitate. I possessori assisteranno dal bordo campo al riscaldamento della squadra. Il programma include eventi speciali con una leggenda del Chelsea e gadget esclusivi, inclusa merce autografata.

Un ulteriore punto saliente è l'accesso VIP all'allenamento aperto del Chelsea, fissato per martedì 4 agosto alle 19:00 ora locale di Hong Kong. Queste iniziative speciali mirano a coinvolgere attivamente i tifosi, offrendo un'esperienza esclusiva e immersiva nel cuore del club, rendendo la permanenza a Hong Kong un evento memorabile.