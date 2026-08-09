Il mercato continua a mettere sotto pressione le grandi della Serie A. L'Arsenal sarebbe pronto a una nuova offensiva per Kenan Yildiz, ma la Juventus avrebbe fissato una soglia altissima per prendere in considerazione la cessione. L'Inter continua invece a trattare con il Liverpool per Curtis Jones, mentre Endrick potrebbe tornare in prestito in Italia, con Roma, Napoli e Como interessate al giovane talento del Real Madrid.

Juventus, l'Arsenal prepara l'offerta per Yildiz

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l'Arsenal starebbe preparando una nuova offensiva per Kenan Yildiz.

Il talento turco viene considerato dalla Juventus un elemento quasi intoccabile, ma proprio quel "quasi" potrebbe lasciare aperta una porta alla Premier League. La società bianconera non avrebbe infatti intenzione di privarsi del proprio numero 10, a meno che non arrivi un'offerta capace di modificare radicalmente gli equilibri. La richiesta della Juventus sarebbe stata fissata oltre gli 86 milioni di sterline, equivalenti a circa 100 milioni di euro.

Una cifra da top player che dimostra quanto sia elevata la considerazione del club nei confronti del classe 2005. L'Arsenal, però, non avrebbe intenzione di arrendersi e potrebbe tornare alla carica con una proposta faraonica. A quel punto la Juventus sarebbe chiamata a una scelta delicata: respingere anche un'offerta da 100 milioni oppure valutare una cessione che garantirebbe risorse enormi da reinvestire sul mercato.

Inter, Liverpool ancora in trattativa per Jones: Endrick offerto in Italia

Secondo quanto riferito dall'insider di mercato Damiano Coccia su X, i contatti tra Liverpool e Inter per Curtis Jones non si sarebbero affatto interrotti. Il centrocampista inglese, con un solo anno di contratto ancora con i Reds, continuerebbe a essere considerato il profilo ideale da Cristian Chivu, che avrebbe chiesto con insistenza il suo acquisto. Le parti starebbero cercando un punto d'incontro tra la valutazione del Liverpool, ancora vicina ai 40 milioni di euro, e l'offerta dell'Inter, che si aggirerebbe tra i 25 e i 30 milioni. La distanza resta, ma il dialogo prosegue e potrebbe essere decisivo proprio il contratto in scadenza dell'inglese.

Infine, attenzione a Endrick. L'attaccante brasiliano potrebbe trascorrere un'altra stagione in prestito lontano dal Real Madrid e il suo nome sarebbe stato proposto a diversi club italiani. Oltre alla Roma, nelle ultime ore il giocatore sarebbe stato offerto anche a Como e Napoli, entrambe alla ricerca di un profilo offensivo giovane e di qualità da inserire nella propria rosa.