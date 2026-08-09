Il mercato di Serie A continua a regalare intrecci e trattative su più fronti. Juventus e Bologna potrebbero infatti intensificare i dialoghi per Jhon Lucumí, con i rossoblù che avrebbero inserito nella discussione anche Teun Koopmeiners. Il Napoli, invece, sarebbe chiamato a valutare un possibile rinforzo offensivo dopo la partenza di Romelu Lukaku, con Marcus Rashford tra le ipotesi. L'Inter, infine, guarda al futuro e prova a contendere al Borussia Dortmund il giovane talento del Genoa Roberto Scaglione.

Juventus-Bologna, Koopmeiners può entrare nell'affare Lucumí

I rapporti fra Juventus e Bologna potrebbero diventare ancora più intensi nelle prossime ore. Al centro dei colloqui c'è Lucumí, difensore colombiano individuato dai bianconeri per rinforzare il reparto arretrato. Secondo le ultime indiscrezioni, però, la società emiliana avrebbe avanzato una richiesta precisa: il prestito di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese sarebbe infatti tra i giocatori in uscita dalla Juventus dopo due stagioni complicate a Torino e un'esperienza ben al di sotto delle aspettative iniziali. L'ipotesi potrebbe trovare terreno fertile anche dalle parti della Continassa. Un trasferimento al Bologna permetterebbe infatti all'ex Atalanta di ritrovare continuità e di rivalutarsi, mentre la Juventus potrebbe ottenere un importante vantaggio nella trattativa per Lucumí.

Il Bologna, infatti, chiederebbe circa 25 milioni di euro per il proprio difensore, ma l'inserimento di Koopmeiners potrebbe ammorbidire la società emiliana.

Napoli, offerto Rashford. L'Inter sfida il Dortmund per Scaglione

Movimenti anche in casa Napoli, dove la partenza di Lukaku e quella papabile di Lorenzo Lucca potrebbero liberare uno spazio importante nel reparto offensivo. Tra i nomi proposti agli azzurri ci sarebbe anche quello di Marcus Rashford, offerto a diversi club in questa fase del mercato. L'inglese rappresenterebbe un profilo di assoluto livello, ma l'operazione sarebbe tutt'altro che semplice soprattutto per una questione economica: l'attaccante percepirebbe infatti uno stipendio vicino ai 10 milioni di euro a stagione.

Parallelamente, l'Inter starebbe lavorando sul mercato dei giovani. I nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Roberto Scaglione, trequartista classe 2010 del Genoa, sul quale si sarebbe mosso con decisione anche il Borussia Dortmund. Il club tedesco sembrava pronto ad assicurarsi il talento del Grifone, ma l'Inter avrebbe provato a inserirsi presentando un'offerta ufficiale da un milione di euro.