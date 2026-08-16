Il mercato della Juventus potrebbe riservare ancora una sorpresa importante in uscita, con Gleison Bremer che non sarebbe considerato intoccabile nonostante il peso del brasiliano nella retroguardia. Sullo sfondo resta l’attenzione del Barcellona per Lautaro Martinez, possibile alternativa a Julian Alvarez, mentre anche il futuro di Nicolò Zaniolo all’Udinese potrebbe tornare d’attualità dopo l’interesse dell’Ajax.

Bremer non è intoccabile: la Juve valuta un possibile sacrificio

La permanenza di Gleison Bremer a Torino sarebbe tutt’altro che blindata.

Il difensore brasiliano continua infatti a essere molto apprezzato dai grandi club europei e la Juventus, considerata anche la necessità di fare cassa dopo gli importanti investimenti sostenuti durante l’estate, potrebbe prendere in considerazione una sua cessione nelle battute finali del mercato. Già a luglio erano emerse indiscrezioni relative all’interesse del Bayern Monaco e a una valutazione bianconera nell’ordine dei 40 milioni di euro.

Un'eventuale partenza potrebbe essere resa più semplice dal lavoro effettuato dalla società sul reparto arretrato. Jhon Lucumí è stato ufficializzato nelle scorse ore e andrà a potenziare il reparto arretrato di Luciano Spalletti. In questo scenario Bremer potrebbe quindi trasformarsi in una delle operazioni capaci di finanziare il mercato bianconero, magari proprio negli ultimissimi giorni disponibili.

Barcellona, Lautaro resta l’alternativa. Zaniolo, nuovo scenario Ajax

Anche il nome di Lautaro Martinez continua a circolare nell’ambiente del Barcellona. Il capitano dell’Inter sarebbe una delle alternative valutate qualora i catalani non riuscissero a portare a termine l’assalto a Julian Alvarez, ancora indicato come obiettivo prioritario. Il Toro piace alla dirigenza blaugrana e il nome è tornato con forza tra le opzioni di Deco, ma un'eventuale offerta da circa 80 milioni di euro potrebbe non essere sufficiente per convincere l’Inter a privarsi del proprio capitano e simbolo. Le difficoltà economiche dell’operazione restano dunque notevoli.

Infine, attenzione a Nicolò Zaniolo. L’esterno è stato riscattato dall’Udinese e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, ma il suo nome potrebbe tornare protagonista sul mercato.

L’Ajax lo avrebbe individuato come possibile erede di Godts, trasferitosi al Paris Saint-Germain, aprendo così un possibile scenario internazionale per il giocatore. Dopo settimane di voci, dunque, Zaniolo potrebbe nuovamente ritrovarsi al centro delle trattative proprio nella fase conclusiva della sessione estiva.