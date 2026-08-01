Il mercato entra sempre più nel vivo e le grandi del campionato italiano continuano a sondare piste di alto profilo per rinforzare le rispettive rose. La Juventus starebbe concentrando le proprie attenzioni sul reparto arretrato, alla ricerca di un portiere e di un difensore da mettere a disposizione di Luciano Spalletti, mentre il Milan sarebbe alle prese con le sirene provenienti dalla Turchia per Rafael Leao.

Juventus, Carlos Augusto piace ma l'Inter non apre alla cessione

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus avrebbe individuato nella difesa il reparto sul quale intervenire con maggiore decisione nelle prossime settimane.

È ormai noto come la dirigenza bianconera sia alla ricerca di un nuovo portiere e di un difensore capace di aumentare qualità e alternative a disposizione di Luciano Spalletti. Tra i profili monitorati ci sarebbe Carlos Augusto, giocatore dell'Inter apprezzato per la sua duttilità e per la capacità di ricoprire più ruoli sulla corsia sinistra e nella linea difensiva.

Proprio questa versatilità avrebbe spinto i dirigenti juventini a prendere contatti con il club nerazzurro per comprendere l'eventuale disponibilità a trattare. Al momento, però, la risposta dell'Inter sarebbe stata improntata alla massima prudenza. Da un lato peserebbe la volontà di non rafforzare una diretta concorrente per gli obiettivi stagionali, dall'altro la società milanese non vorrebbe rinunciare a un calciatore considerato prezioso proprio per la sua capacità di adattarsi a più sistemi di gioco e a diverse posizioni in campo.

Milan, il Fenerbahce insiste per Leao: i rossoneri chiedono 60 milioni

Parallelamente, anche il Milan continua a fare i conti con l'interesse dei club esteri per i propri pezzi pregiati. Rafael Leao sarebbe infatti finito con decisione nel mirino del Fenerbahce, che avrebbe già presentato una prima proposta da 40 milioni di euro per convincere i rossoneri a lasciar partire l'esterno portoghese.

L'offerta sarebbe stata però rispedita al mittente, con il Milan che continuerebbe a valutare il cartellino del proprio numero dieci intorno ai 60 milioni di euro. La distanza tra domanda e offerta resta dunque significativa, ma le indiscrezioni raccontano di un Fenerbahce intenzionato a non mollare la presa.

Il club turco potrebbe presto tornare alla carica con un rilancio che si avvicini alle richieste della società lombarda, nella speranza di trovare un punto d'incontro e regalarsi uno dei talenti più importanti del panorama europeo.