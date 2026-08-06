Il futuro mercato della Juventus potrebbe essere influenzato dall'arrivo di Zeki Celik. L'esterno turco, giunto a parametro zero dalla Roma, grazie alla sua duttilità potrebbe cambiare le gerarchie sulle fasce e mettere in discussione anche il destino di Andrea Cambiaso. Intanto si muovono anche Inter e Roma: i nerazzurri valutano alternative dopo l'allontanamento di Diaby, mentre i giallorossi seguono un giovane difensore dell'Augusta.

Juventus, Celik può diventare una sorpresa: Cambiaso torna in bilico

L'impatto di Zeki Celik alla Juventus potrebbe rivelarsi decisivo.

Il laterale turco ha dimostrato nella sua carriera di poter giocare sia a destra che a sinistra, una qualità che Luciano Spalletti ha già sfruttato nell'amichevole vinta contro il Chelsea per 1-0, schierandolo sulla corsia mancina.

Se Celik dovesse confermare questa versatilità anche durante il ritiro, la Juventus potrebbe valutare nuove strategie per Andrea Cambiaso. L'ex Bologna resta un giocatore importante, ma il suo nome potrebbe tornare sul mercato davanti a un'offerta significativa. Sul classe 2000 non mancherebbero infatti estimatori dalla Premier League e anche dalla Serie A, con una possibile cessione che garantirebbe una plusvalenza importante ai bianconeri.

Inter e Roma, piste alternative: Dedic e Banks nel mirino

Novità anche sul fronte Inter. La pista che portava a Moussa Diaby si sarebbe raffreddata: l'esterno dell'Al-Ittihad sarebbe infatti vicino a un possibile trasferimento in Germania, con il Bayer Leverkusen pronto a inserirsi. I nerazzurri dovranno quindi valutare nuove opzioni e tra i profili seguiti sarebbe emerso anche Amar Dedic, esterno bosniaco classe 2004 del Benfica. Acquistato dal Salisburgo per 12 milioni di euro, oggi il suo valore potrebbe essere almeno raddoppiato.

In casa Roma, invece, il dossier di un nuovo difensore centrale resterebbe sul tavolo di D'amico, specie se uno fra Ziolkowski o Ghilardi dovesse lasciare la Capitale.

Secondo quanto riportato su X dal giornalista Ekrem Konur, i giallorossi avrebbero quindi messo nel mirino Noahkai Banks, giovane stopper americano classe 2006 dell'Augusta. Il difensore avrebbe già una valutazione vicina ai 30 milioni di euro e sarebbe seguito anche da Brighton e Bournemouth.