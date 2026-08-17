Il valzer dei portieri potrebbe regalare nuovi sviluppi alla Juventus nelle battute finali del mercato, mentre la Fiorentina avrebbe messo gli occhi addosso a Bonny dell'Inter. Anche il Milan resta al centro delle manovre internazionali: il Galatasaray non avrebbe infatti abbandonato la pista Rafael Leao, con una possibile proposta destinata a riaccendere il dialogo tra i club.

Di Gregorio, il Marsiglia può tornare alla carica

Secondo le ultime indiscrezioni riferite su X dall'insider di mercato Damiano Coccia, la pista che potrebbe portare Michele Di Gregorio al Marsiglia non sarebbe tramontata, ma avrebbe bisogno di tempo per concretizzarsi.

Il club francese starebbe infatti affrontando alcune difficoltà economiche che, al momento, impedirebbero nuovi investimenti significativi sul mercato. Per questo motivo la situazione potrebbe sbloccarsi soltanto negli ultimi giorni della sessione estiva, quando il Marsiglia avrà eventualmente completato alcune cessioni.

In particolare, sarebbe determinante l’uscita di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista che piacerebbe anche al Milan, oltre a Nayef Aguerd. Una doppia operazione in uscita potrebbe quindi creare lo spazio finanziario necessario per tornare su Di Gregorio, portiere che la Juventus considera cedibile. Il Marsiglia, dunque, resta una pista da seguire con attenzione, ma soltanto a ridosso della chiusura del mercato.

Inter, Bonny può liberare spazio. Galatasaray, nuovo assalto a Leao

Sempre secondo Coccia, merita attenzione anche la situazione di Ange-Yoan Bonny all’Inter. Il centravanti ivoriano sarebbe finito nel mirino della Fiorentina, che potrebbe trasformarlo in un obiettivo concreto soprattutto nel caso in cui cedesse Moise Kean, magari al Como di Cesc Fabregas. Una parte dell’eventuale ricavato potrebbe così essere reinvestita sul giocatore nerazzurro. Bonny è già stato utilizzato dall’Inter nella stagione precedente, confermando la sua presenza nella rosa di Chivu. Un’eventuale partenza permetterebbe all’Inter non soltanto di incassare, ma anche di liberare uno spazio salariale e uno slot in attacco.

La dirigenza potrebbe quindi cercare un giocatore dalle caratteristiche differenti, magari un esterno offensivo come Federico Chiesa.

Intanto torna d’attualità anche il fronte Rafael Leao. Secondo Nicolò Schira, il Galatasaray potrebbe nuovamente tentare l’assalto al portoghese, dopo il precedente interesse e la trattativa rimasta senza sbocco. Il club turco continua a essere interessato, mentre il Milan avrebbe progressivamente abbassato le proprie pretese rispetto ai mesi scorsi: uno scenario che potrebbe favorire una proposta nell’ordine dei 40-45 milioni, anche se le informazioni più recenti indicano una richiesta rossonera ancora superiore, tra 50 e 60 milioni.