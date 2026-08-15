Il mercato delle big italiane continua a muoversi su più fronti, con la Juventus che avrebbe individuato un nuovo profilo per il centrocampo e l'Inter che potrebbe legare un'operazione in entrata a una cessione. I bianconeri, insieme a Marsiglia e Villarreal, seguirebbero Santiago Hezze dell'Olympiacos, mentre a Milano l'eventuale addio di Luis Henrique potrebbe liberare risorse per provare l'assalto a Fofana del Lione. La Lazio, infine, avrebbe individuato in Chaloupek dello Slavia Praga un possibile rinforzo per la difesa di Gennaro Gattuso.

Juventus, Hezze nel mirino: l'argentino costa 15 milioni

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Pete O'Rourke, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Santiago Hezze, centrocampista argentino classe 2001 attualmente in forza all'Olympiacos. Il giocatore sarebbe finito nel radar bianconero insieme a quello di Marsiglia e Villarreal, società che avrebbero manifestato interesse per il suo profilo.

Nato principalmente come mediano, Hezze avrebbe sviluppato nel corso della carriera anche la capacità di agire da trequartista, caratteristica che gli permetterebbe di offrire diverse soluzioni tattiche. Una duttilità particolarmente interessante per la Juventus, ancora alla ricerca di giocatori capaci di adattarsi a più posizioni del centrocampo.

L'argentino avrebbe oggi una valutazione vicina ai 15 milioni di euro, cifra che renderebbe comunque necessaria una precisa valutazione da parte della dirigenza bianconera. La concorrenza internazionale, inoltre, potrebbe complicare l'operazione e spingere l'Olympiacos a mantenere alte le proprie pretese.

Inter, Luis Henrique può finanziare Fofana. Lazio, Chaloupek costa 10 milioni

A Milano, invece, l'Inter continuerebbe a lavorare sull'uscita di Luis Henrique. L'esterno brasiliano non avrebbe convinto pienamente la società nerazzurra e una sua cessione, magari proprio negli ultimi giorni di mercato con destinazione Roma, permetterebbe a Marotta e Ausilio di liberare spazio salariale e aumentare il margine per un nuovo investimento.

Tra i nomi più interessanti per la corsia offensiva ci sarebbe Malick Fofana del Lione, reduce però da una stagione condizionata dai problemi alla caviglia. Il suo cartellino avrebbe una valutazione vicina ai 35 milioni di euro.

Infine, secondo quanto scritto su X dal giornalista Alfredo Pedullà, la Lazio avrebbe individuato in Chaloupek dello Slavia Praga un obiettivo concreto per la difesa. Il centrale sarebbe considerato un possibile rinforzo da consegnare a Gennaro Gattuso e per assicurarsi le sue prestazioni servirebbero circa 10 milioni di euro più bonus, senza particolari dilazioni nei pagamenti. Sullo stopper, però, ci sarebbe anche l'interesse del Benfica. La Lazio dovrà quindi accelerare qualora volesse evitare di perdere la corsa al giovane difensore.