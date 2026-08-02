Il mercato continua a intrecciare le strategie delle big italiane con quelle dei principali club europei. La Juventus sarebbe stata contattata dal Paris Saint-Germain per Lucas Chevalier, ma i bianconeri sembrerebbero avere altre priorità per la porta. Nel frattempo il Milan continua a discutere il possibile addio di Rafael Leao con il Fenerbahce, mentre lo stesso club turco starebbe cercando di convincere anche l'Inter a cedere Hakan Calhanoglu, sebbene la distanza economica tra le parti resti ancora significativa.

Juventus, Chevalier offerto dal PSG: Massara e Carnevali guardano altrove

Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo X, Lucas Chevalier sarebbe stato proposto alla Juventus dal Paris Saint-Germain. Il club francese starebbe infatti accelerando per Zion Suzuki del Parma e, per questo motivo, avrebbe iniziato a valutare la cessione dell'estremo difensore francese, cercando possibili acquirenti tra i top club europei.

La dirigenza bianconera, però, non avrebbe aperto concretamente a questa opportunità. Né Frederic Massara né Giovanni Carnevali considererebbero infatti Chevalier una priorità per la porta della Juventus. L'idea della società resterebbe quella di puntare su profili ritenuti più funzionali al progetto tecnico di Luciano Spalletti, motivo per cui il nome del portiere del PSG non sarebbe, almeno al momento, ai primi posti della lista.

Il Fenerbahce insiste per Leao e Calhanoglu, ma le trattative restano in salita

Sul fronte Milan proseguono invece i contatti per Rafael Leao. Il Fenerbahce sarebbe pronto ad aumentare la propria offerta, avvicinandosi sensibilmente ai circa 60 milioni di euro richiesti dal club rossonero. A rallentare l'operazione, tuttavia, sarebbe lo stesso esterno portoghese. Il classe 1999 nutrirebbe infatti dubbi sulla destinazione turca, considerando che il club di Istanbul deve ancora conquistare l'accesso alla prossima Champions League attraverso i turni preliminari. Inoltre, nella mente di Leao, la Premier League continuerebbe a rappresentare la destinazione preferita, anche se al momento dall'Inghilterra non sarebbero arrivati affondi concreti.

Il Fenerbahce, inoltre, non avrebbe abbandonato la pista che porta a Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell'Inter resta uno dei grandi obiettivi della formazione guidata da İsmail Kartal, ma la trattativa sarebbe frenata dalla valutazione economica. Il club turco non vorrebbe spingersi oltre i 15 milioni di euro per il regista classe 1994, mentre l'Inter continuerebbe a chiedere circa 20 milioni, ritenendo congrua questa cifra nonostante il contratto del giocatore sia in scadenza tra un solo anno.