Il mercato dei portieri continua a regalare intrecci e scenari differenti, con la Juventus chiamata a prendere una decisione importante nelle prossime ore e Milan e Inter coinvolte in altre possibili operazioni. In casa bianconera non ci sarebbe ancora piena convinzione sull'eventuale arrivo di Suzuki dal PSG, mentre restano sullo sfondo Vicario e Trubin. A Milano, invece, potrebbe tornare d'attualità il futuro di Maignan, finito nel mirino dell'Al-Nassr, mentre l'Inter avrebbe ricevuto una proposta per Fofana, esterno del Lione seguito anche dalla Roma.

Juventus, Suzuki non convince tutti: Vicario e Trubin restano alternative

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Michele De Blasis, all'interno della Juventus non tutti sarebbero convinti che l'eventuale arrivo di Suzuki in prestito secco dal PSG rappresenti la soluzione ideale. Il club francese avrebbe infatti proposto il portiere ai bianconeri, ma dalle parti della Continassa non sarebbe ancora arrivato il via libera definitivo per affondare il colpo. La Juventus dovrà quindi valutare attentamente l'operazione, con una decisione attesa entro le prossime 48 ore.

Nel frattempo, rimangono assolutamente vive le alternative. Tra i nomi seguiti ci sarebbe Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham che potrebbe essere in uscita dal club inglese.

L'altra pista porta invece ad Anatoliy Trubin del Benfica, soluzione certamente più onerosa: per arrivare al portiere ucraino potrebbe infatti essere necessario mettere sul piatto una cifra vicina ai 20 milioni di euro. La Juventus dovrà dunque decidere se puntare sul prestito di Suzuki oppure investire maggiormente su un profilo già affermato.

Maignan, possibile scenario Al-Nassr. Fofana proposto all'Inter

A proposito di portieri, potrebbe invece scaldarsi la pista che conduce da Milano all'Arabia Saudita. Mike Maignan sarebbe infatti finito nel mirino dell'Al-Nassr e il suo futuro al Milan potrebbe tornare in discussione. Il francese è stato recentemente criticato da una parte della tifoseria rossonera per aver deciso, insieme ad Adrien Rabiot, di posticipare il rientro alla base, prolungando le ferie dopo il Mondiale.

L'ipotesi di un addio, comunque, non rappresenterebbe una novità assoluta: anche il giornalista Daniele Longo aveva recentemente ipotizzato la possibilità di una separazione tra il portiere e il club rossonero.

Dall'altra parte del Naviglio, intanto, l'Inter continua a lavorare alla ricerca di un esterno. Secondo quanto riferito dalla giornalista Eleonora Trotta ai microfoni di Tele Radio Stereo, alcuni intermediari avrebbero proposto ai nerazzurri Fofana, ala del Lione. Il giocatore piace da tempo anche alla Roma, ma a Trigoria ci sarebbe qualche perplessità legata al prezzo, visto che il Lione chiederebbe una cifra molto vicina ai 40 milioni di euro. A frenare ulteriormente i giallorossi sarebbero anche i seri problemi alla caviglia accusati dal calciatore nella passata stagione.